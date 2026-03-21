Ministra de Seguridad al banquillo: 6 homicidios en menos de 24 horas en Santiago la llevan a dar explicaciones al Congreso

Una semana marcada por una seguidilla de homicidios y un aumento de la presión política instaló un complejo escenario para la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, quien deberá enfrentar este lunes su primera exposición ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.

La autoridad fue citada para dar cuenta de su gestión y detallar las medidas que impulsará la cartera, en medio de un contexto particularmente crítico tras el registro de seis homicidios en 24 horas en la Región Metropolitana —en comunas como Quilicura, San Joaquín y Cerro Navia—, además de un femicidio en Paine.

El panorama se ve tensionado también por el asesinato del sargento segundo Javier Figueroa, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza en Puerto Varas. Frente a este hecho, la ministra aseguró que "este crimen constituye un hecho grave, representa un duro golpe para Carabineros de Chile y para la seguridad del país. Queremos ser claros, este delito no quedará impune".

En paralelo, desde el propio oficialismo se han instalado expectativas respecto a los plazos en que deberían evidenciarse resultados en materia de seguridad. El ministro de la Segpres, José García Ruminot, sostuvo que esperan que en seis meses "comiencen a notarse" las medidas impulsadas por el Ejecutivo, especialmente en control fronterizo.

Sin embargo, desde el Congreso surgieron advertencias frente a esa proyección. El senador Andrés Longton (RN) planteó a Emol, que "obviamente, la delincuencia no se termina de la noche a la mañana; se puede atenuar, combatir de mejor manera o utilizar herramientas que no se estaban utilizando". En esa línea, enfatizó que más que fijar fechas, el foco debe estar en metas concretas y estrategias sostenidas.

Desde la oposición, el diputado Raúl Leiva (PS) llamó a moderar las expectativas, señalando que "hay que entender que las materias de seguridad son materias de estado, que son a mediano o largo plazo", cuestionando además las promesas de cambios inmediatos. A su juicio, "no es una realidad, eso es generar expectativas sobre la ciudadanía, y el principal problema del gobierno es que tiene que hacerse cargo de las expectativas".

El parlamentario también advirtió, al mismo medio, que "aquí no hay balas de plata ni fórmulas mágicas, es trabajo y responsabilidad en la ejecución de las políticas públicas", subrayando la gravedad del escenario actual, donde en un solo día se registraron múltiples homicidios y la muerte de un funcionario policial.

En la misma línea, el diputado Patricio Pinilla (DC) criticó la fijación de plazos, señalando que "el peligro principal de colocar plazos es que hace mucho ruido cuando estos llegan y no se cumplen los objetivos trazados". Asimismo, cuestionó la falta de anuncios concretos en la materia y advirtió que "cuando se dice que en seis meses se notarán los resultados, verdaderamente se corre un riesgo enorme".

Con este escenario, la ministra Steinert deberá enfrentar sus primeros desafíos en el cargo en medio de una creciente demanda ciudadana por mayor seguridad y resultados visibles en el corto plazo.

PURANOTICIA