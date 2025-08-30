Ministra de Salud da directrices de plan para reducir listas de espera en sistema público

En el Hospital San Juan de Dios, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, presentó el Plan Operativo de Reducción de Listas de Espera, una iniciativa que contempla una inyección de 73.000 millones de pesos al sistema público.

El plan busca disminuir significativamente los tiempos de espera en atenciones médicas, cirugías y tratamientos especializados, con la meta de reducir la mediana de espera a 200 días en los servicios de salud. Según la autoridad, algunos de estos ya han alcanzado dicho objetivo.

“Una de las prioridades de nuestra gestión es reducir los tiempos de espera, que se han visto muy prolongados desde la pandemia, lo cual ha sido un gran desafío no solo en Chile, sino en varias partes del mundo”, señaló Aguilera.

Los recursos serán distribuidos entre los 29 Servicios de Salud del país, con foco en áreas críticas como cirugías pendientes, consultas de especialidad, radioterapia, quimioterapia y odontología. “Durante la negociación presupuestaria, conseguimos recursos adicionales para las listas de espera, 73 mil millones de pesos, que comenzamos a distribuir una vez que se aprobó la ley de licencias médicas grandes emisores”, añadió la ministra.

De acuerdo a lo informado, se espera que esta medida beneficie a más de 181.000 pacientes durante este año, mejorando el acceso y acelerando la atención en prestaciones clave del sistema público.

PURANOTICIA