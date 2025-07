Ministra de Salud anuncia incorporación de medicamentos biológicos para el tratamiento del asma grave al GES

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunció la incorporación de medicamentos biológicos para el tratamiento del asma grave dentro de las Garantías Explícitas en Salud, como parte de la ampliación del decreto GES que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2025.

"Este es un esfuerzo que hace el gobierno. Recordemos que son 100 millones de dólares aproximadamente lo que se van a incorporar en el decreto GES", declaró la ministra Aguilera.

También destacó que esta es "la mayor ampliación de las garantías explícitas de salud desde que completamos los 56 problemas de salud", y enfatizó el equilibrio logrado entre incorporar nuevos problemas y mejorar los ya existentes.

Los medicamentos biológicos, que tienen un costo anual aproximado de $7 millones por paciente, representaban hasta ahora una barrera de acceso significativa para quienes padecen asma grave. La medida beneficiará a cerca de 900 pacientes a nivel nacional con una inversión estimada de $6.400 millones.

"Estamos hablando de medicamentos biológicos que tienen un costo elevado y por tanto se constituye efectivamente en una barrera de acceso que impide que personas que tengan esta enfermedad y que no cuenten con los recursos puedan realmente adquirirlo y mejorar su calidad de vida", explicó la ministra.

Claudia Fuentes, presidenta de la Fundación Chile Asma y paciente del Hospital del Tórax, que actualmente recibe tratamiento con medicamentos biológicos, compartió su experiencia: "Si alguna vez lo compré quedé en bancarrota y luego al no tener el dinero no podían tenerlo. Esto me cambiará la vida 100% porque, además, los corticoides tienen efectos secundarios, hay pacientes que han perdido la vista, hay otros pacientes como en mi caso tengo problemas a los huesos por tanto corticoides de tantos años".

En tanto, la jefa del Programa de Asma Grave, Dra. Paulina Trujillo, explicó que los pacientes "lamentablemente con la terapia inhalatoria con dosis altas de corticoides inhalados más un segundo controlador no es suficiente, los pacientes siguen con síntomas con exacerbaciones y con hospitalizaciones".

La terapia biológica, indicada en pacientes graves con inflamación eosinofílica o alérgica, "ha demostrado que disminuye las hospitalizaciones, disminuye las exacerbaciones, disminuye el uso de los corticoides orales que lamentablemente tienen muchos efectos secundarios y por supuesto también mejoran los síntomas y la calidad de vida", aseguró.

