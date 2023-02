Ministra de Relaciones Exteriores adelanta su regreso de vacaciones: "Fue una decisión personal mía para ponerme a disposición del Presidente"

"Me puse a disposición del presidente en caso que él requiriera de mi ayuda ya no como canciller sino como una ministra integrante de este gobierno, ante los incendios que han continuado durante estos días y me puse a disposición del presidente en caso que él requiriera que yo fuera a alguna región y me lo pidiera en el terreno", agregó.