Ministra de Obras Públicas y salida de vehículos desde Santiago: “Hoy es el día más heavy; si van a salir, a prepararse”

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, se refirió a la salida de vehículos desde la Región Metropolitana durante las Fiestas Patrias.

En conversación con Radio Pauta, López señaló que “hoy es el día más heavy, si van a salir hoy, a prepararse” y detalló que se prevé que este martes 17, 165 mil vehículos abandonen la capital, y para mañana se estiman unos 140 mil más.

En esta línea, explicó que “prepararse significa considerar que las autopistas no están diseñadas para esta cantidad enorme de vehículos. Entonces, no va a ser un día normal como el que es usual, es muy posible que no puedan alcanzar las velocidades que las carreteras comprometen”.

La secretaria de Estado recalcó que se sebe “estar súper atento porque hoy día no debería haber tacos si no es por incidentes o pequeños choques o grandes choques entre autos, habrá un flujo lento pero permanente”.

En cuanto a los sectores de la carretera más complejos, la titular del MOP comentó que “tenemos puntos de salida que sabemos que se atochan, como por ejemplo la Costanera Norte cuando desemboca en la 68. Eso es muy lento y han estado todos estos días el apoyo de Carabineros para poder guiar el tránsito más fluidamente y que no sea un caos, pero en general las rutas están bien”.

Respecto al retorno a la Región Metropolitana, la autoridad indicó que “todos los autos van a volver entre sábado y domingo. Eso es una tendencia que nosotros hemos constatado en los diferentes fines de semana donde tenemos registrada la circulación y la gente adelanta su vuelta. Nosotros esperamos que el sábado tenga casi tanta carga como el domingo”.

PURANOTICIA