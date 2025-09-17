Más de 150.000 autos saldrán desde Santiago por Fiestas Patrias: peak será entre las 18:00 y 19:00 horas

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, entregó detalles de las medidas que se están implementando de cara a este fin de semana largo de Fiestas Patrias.

En conversación con Duna, López detalló que “hoy es el día de mayor flujo de salida, más de 150.000 autos están proyectados. Va a haber una salida continua durante todo el día y el aumento será entre 6 y 7 de la tarde”.

La titular del MOP señaló que alguna de las medidas para este fin de semana son “el peaje a luca, la restricción de camiones, la rebaja en la circulación de camiones durante la madrugada y en caso de que se produzca una mayor congestión en algunas rutas, Carabineros gestionará”.

En cuanto al aumento de la tasa de embarque en vuelos internacionales, la secretaria de Estado explicó que se trata de una corrección de una rebaja aplicada en el pasado.

“Es una medida que va a corregir una rebaja que se produjo hace muchos años, la tarifa era 5 dólares más alta y se rebajó, ahora buscamos regularizarlo”, precisó.

Y mencionó que la implementación de este ajuste se prevé en el corto plazo. “La idea es implementarlo en el corto plazo”, puntualizó.

PURANOTICIA