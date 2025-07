Ministra de la Segpres reitera rechazo del Gobierno a proyecto que elimina la UF: "Creemos que produce efectos no deseados"

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, se refirió a dos iniciativas del oficialismo que el Gobierno no respalda: la que elimina el tope de 11 años en indemnizaciones y la que suprime la UF.

En diálogo con Tele13 Radio, la autoridad indicó que “en la práctica nosotros entendemos que los parlamentarios tienen sus facultades para presentar ciertos proyectos y abrir ciertos debates”.

“Nosotros como Ejecutivo siempre hemos dicho que estamos abiertos al debate democrático, siempre en la medida que primero se respeten las reglas del juego, que sean temas de iniciativa no de iniciativa exclusiva y que efectivamente se hagan con evidencia técnica, que se ponderen sistémicamente todos sus efectos”, señaló.

“Que se escuchen a los expertos, que sean con evidencia y que en definitiva no tengan efectos no deseados, porque uno puede tener muy buenas intenciones, pero finalmente los efectos no son los deseados”, complementó.

“De esa perspectiva, tal como lo expuso el ministro Marcel el martes en la Comisión de Economía, nosotros creemos que el proyecto que elimina la UF produce efectos no deseados, especialmente en lo que es el mercado inmobiliario. Nosotros hemos dicho que no apoyamos el proyecto, que es importante escuchar a los expertos y buscar soluciones alternativas”, recalcó Lobos.

“En el Ejecutivo hemos puesto el foco para dinamizar el sector inmobiliario que ha estado resentido. Aprobamos hace poco el proyecto que establece este beneficio para las tasas, para efectivamente favorecer que la clase media pueda a a la vivienda propia y creemos que esa es la línea correcta para poder hacernos cargo de esto”, añadió.

“En el tema de empleo, también tenemos una preocupación clara, con foco especialmente en las mujeres, por eso estamos propiciando el proyecto que esperamos que pueda salir efectivamente construir un acuerdo de Sala Cuna para Chile, porque efectivamente el tema de la incorporación de la mujer al mercado del trabajo y la corresponsabilidad en esto, digamos que el peso no caiga solo en las mujeres, es vital”, explicó.

“El tema del proyecto de subsidio que anunció el Presidente en su última Cuenta Pública de reorganizar los subsidios del empleo, que tiene por foco poder incentivar que efectivamente personas que están más rezagadas, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, puedan incorporarse de buena manera al mercado del trabajo”, indicó.

Al finalizar, la ministra afirmó que el proyecto sobre indemnización por años de servicio es de competencia parlamentaria, ya que el artículo 65 de la Constitución no restringe iniciativas en materias laborales, como la negociación colectiva y la seguridad social, siempre que no impliquen gasto fiscal.

PURANOTICIA