Ministra de la Segpres descartó haber estado en contra de la salida del extitular del MOP tras dichos de la presidenta del PS

Tensión causaron las palabras de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, respecto a que habría molestia en algunos sectores del Gobierno después de la salida de Juan Carlos García del Ministerio de Obras Públicas, cartera donde fue reemplazado por la ahora expresidenta del BancoEstado, Jessica López.

La salida de García implicó a su vez la ida del Partido Liberal (PL) del gabinete ministerial, lo que derivó en la renuncia del timonel de la tienda, Patricio Morales.

En ese contexto, Vodanovic le dijo al presidente interno del PL, Juan Carlos Urzúa, que estaba en desacuerdo con la salida de García y que la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, también estuvo en contra de la decisión del presidente Gabriel Boric.

"La verdad es que creo que es una mala decisión del Gobierno, la Ana Lya (Uriarte) también está muy en contra, ella tampoco supo en su momento. También hay problemas ahí", le dijo la dirigenta socialista a Urzúa, según reveló T13.

Sin embargo, Uriarte descartó la situación. Desde La Moneda, la secretaria de Estado aseveró que “las decisiones respecto del gabinete las tomó el Presidente de la República y yo desconocía la conformación del nuevo gabinete, es decir, desconocía el gabinete”.

Consultada directamente por lo dicho por Vodanovic, la titular de la Segpres respondió: “No, en lo absoluto. Lo que ocurre, no sé cómo se expresó sinceramente, yo no estaba ahí, pero lo que yo le manifesté a la presidenta del PS (...) es que yo no participé en este diseño, y no participe en la decisión concretamente del tema del Partido Liberal”.

