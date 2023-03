Ministra de la Segpres afirma que voto de diputada Jiles en la reforma tributaria fue "comprometido": "La consideramos de oposición"

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, abordó el rechazo a la idea de legislar que obtuvo la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, y el rol que jugó en ello la parlamentaria Pamela Jiles.

En entrevista con radio Duna, aseguró que "ese voto fue comprometido cara a cara ante el ministro (de Hacienda) Marcel y yo, estando juntos los dos. Inexplicablemente, la diputada al día siguiente se retiró de la sala para no votar".

"En otras ocasiones cuando la diputada Jiles ha votado en contra de propuestas del Gobierno de distinto tipo no ha habido un compromiso con nosotros, por lo tanto, no le asignamos ninguna responsabilidad porque no comprometió nada", sostuvo la secretaria de Estado, pero afirmó que en "esta oportunidad sí nos comprometió, le creímos y no cumplió".

Así las cosas, indicó que "hay un antes y un después respecto de esa confianza, ya no contamos con su voto como una cuestión definitiva y la consideramos derechamente de oposición respecto de los proyectos del Gobierno".

Consultada por si el altercado entre el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, afectó la preferencia de Jiles, apuntó que "cuando se tiene convicción respecto de un tema tan trascendental como es aumentar beneficios sociales para la protección de las personas en nuestro país la verdad es que lo que se está haciendo no es un concurso de simpatía del ministro Ávila, lo que se está haciendo es votar por una cuestión estructural que está fuera de la contingencia".

"Entonces desde mi punto de vista creo que no hay ninguna vinculación posible entre la diputada Jiles, el incidente del ministro Ávila y su decisión de no votar la reforma tributaria", zanjó Uriarte.

Respecto a lo que barajaría el Ejecutivo para llevar adelante la reforma tributaria, mencionó que "no vamos a insistir con el mismo proyecto. Vamos a hacer esta ronda de consultas para modificar el proyecto, para ir con una iniciativa ajustada incorporando la retroalimentación de estos distintos actores en cuánto a qué pasos se van a seguir".

"Si vamos a ir por el lado de la insistencia por el lado del Senado, o la presentación de un proyecto después de un año eso es algo que vamos a ver después. Es más importante tener claro sobre cuál va a ser el proyecto con el cual vamos a insistir. El gobierno no ha desechado la insistencia en el Senado", acotó la titular de la Segpres.

