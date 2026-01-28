Ministra de la Segpres afirma que la suspensión del debate del proyecto de Sala Cuna "es una derrota para Chile"

La ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, se refirió a la suspensión del debate del proyecto de Sala Cuna y sostuvo que "acá lo que falta es que podamos materializar ese acuerdo que existía".

En conversación con ADN, la autoridad señaló que se trata de “un debate que llevamos más de veinte años, y efectivamente nosotros considerábamos que había una oportunidad única para materializar un acuerdo”.

“Llevábamos semanas, meses trabajando. Nosotros hicimos una indicación sustitutiva el año 2024 al proyecto del expresidente Piñera, recogiendo que esto es una preocupación no de este Gobierno, sino de los distintos gobiernos, porque es una preocupación de las mujeres de Chile, de las familias de Chile”, añadió.

La secretaria de Estado explicó que la iniciativa apunta a que “podamos pasar de un sistema que está anclado y que es una barrera de entrada para que las mujeres podamos entrar al mercado del trabajo, a un sistema más amplio, universal, que se haga cargo también de la corresponsabilidad”.

En ese sentido, lamentó “muchísimo que, a pesar de los esfuerzos y de que estábamos muy cerca, que había un consenso técnico y un consenso bastante amplio, político también, con las fuerzas de la oposición, finalmente esto no se haya podido cristalizar en que hayamos podido ver el proyecto en la Comisión de Educación, que era el trámite legislativo que le correspondía”.

En cuanto al valor de la propuesta, la ministra dijo que “nosotros siempre vimos que esto era una inversión, porque el ingreso al mercado del trabajo de las mujeres sin duda es un aporte no solo a la productividad, sino también al crecimiento económico”.

“No es una derrota para el Gobierno, sino que es una derrota para Chile, porque en la práctica estaban todas las condiciones dadas para poder haber sacado este proyecto después de veinte años de debate”, indicó.

Respecto a si el proyecto aún tiene opciones de avanzar antes del cambio de mando, Lobos aseguró que “nosotros, como nos ha mandado el Presidente Boric, seguiremos trabajando hasta el último día y esperamos que este proceso estival permita retomar las conversaciones desde el punto en que estábamos, ya muy cerca, y que hubiera voluntad política de todos los sectores”.

“Acá lo que falta es que podamos materializar ese acuerdo que existía. Hay amplio acuerdo en muchas cuestiones, y pudiéramos materializarlo en el debate en las sesiones que nos quedan”, aseveró.

Y agregó que “no haberlo podido hacer esta semana como teníamos previsto hace que eso sea más difícil, pero desde luego seguiremos haciendo los esfuerzos hasta el último día para poder concretarlo, porque nos parece que es un proyecto muy emblemático e importante para Chile”.

PURANOTICIA