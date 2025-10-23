Ministra de la Mujer valoró el reingreso a la cárcel de Maurio Ortega, agresor de Nabila Rifo

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, valoró que se acogiera el recurso de amparo presentado por el SernamEG ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, el cual deja sin efecto la resolución que concedió la libertad a Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo.

A través de un vídeo en su cuenta de X, Orellana señaló que “desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género valoramos que se haya acogido el recurso de amparo presentado por el SernamEG en favor de la seguridad de Nabila Rifo, debido a que se vulneró el debido proceso pues no se le notificó válidamente”.

“Por ello, la consecuencia es que se deja sin efecto la resolución que concedió la libertad respecto de Mauricio Ortega, debiendo entonces la Comisión de Libertades Condicionales sesionar nuevamente, debiendo notificar primero a la víctima tal como exige la ley”, añadió la ministra.

Además, explicó que la resolución “ordena el reingreso de Mauricio Ortega al Centro Penitenciario de Puerto Aysén”.

La secretaria de Estado comentó que "desde el Ministerio de la Mujer, a través de nuestra seremi y de la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer, hemos visitado de manera permanente y regular a la víctima y su entorno familiar y en cuanto nos enteramos del beneficio del condenado, activamos las medidas de seguridad correspondientes".

"Como Ministerio y servicio vamos a seguir acompañándola en el ámbito jurídico y social adoptando todas las medidas necesarias y también vamos a seguir implementando correctamente la ley integral contra la violencia hacia las mujeres porque precisamente esa es la que nos permite actualizar y modernizar las gestiones del servicio para que casos como este no ocurran", concluyó.

