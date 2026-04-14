Ministra de la Mujer ratifica despido de directora del SernamEG: "Gobernar también es tomar decisiones"

La ministra de la Mujer, Judith Marín, confirmó la desvinculación de Priscila Carrasco, directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG).

Durante una entrevista en radio Agricultura, la secretaria de Estado explicó que la determinación se fundamenta en “la pérdida de confianza y también la buena continuidad de nuestro servicio. A raíz de eso se toma esta decisión que contemplaba incluso una indemnización, como señala también la normativa; eso nosotros en ningún caso lo íbamos a saltar”.

Al abordar lo complejo que resultó adoptar esta postura, la autoridad gubernamental sinceró: “Gobernar también es tomar decisiones; algunas no son fáciles. Esta no fue para nada fácil, pero también miramos la totalidad, que esto también consideraba una indemnización, que no se deja a nadie en el desamparo, sino que contemplaba también responsablemente esta área”.

Respecto a la situación actual de la exdirectora, Marín precisó que “hoy se encuentra con licencia médica y es lo que nosotros tenemos que respetar; no podemos poner en duda tampoco el pronunciamiento de un profesional de la salud”. Frente a la interrogante de si la remoción se hará efectiva una vez que concluya dicho reposo médico, la ministra contestó de forma categórica: “Efectivamente”.

Dejando de lado el ámbito administrativo, la titular de la cartera se refirió a las acciones del ministerio ante el incremento de los femicidios. Sobre este punto, detalló: “Está en nuestra prioridad levantar una campaña comunicacional; para eso ya hemos estado en contacto con la Escuela de Carabineros, con Carabineros propiamente tal, porque ellos son la primera puerta para realizar una denuncia”.

En esa misma línea, la secretaria de Estado recalcó su postura frente a los agresores: “Yo he sido muy reiterativa y muy tajante en esto: no puede quedar sin sanción quien violente a nuestras mujeres. Por lo mismo hemos sido tan tajantes incluso con la agresión a la ministra Lincolao, porque aquí no se puede relativizar en ningún caso la violencia a la mujer”.

Finalmente, hizo hincapié en la urgencia de mantener un trabajo articulado entre las distintas instituciones del país: “Por lo mismo ya estamos trabajando con Carabineros porque esto tiene que ser en conjunto; cuando trabajamos en unidad y en conjunto, por supuesto que los resultados debiesen ser más efectivos”.

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