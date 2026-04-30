Ministra de la Mujer por retención a deudores de alimentos: "Las obligaciones se cumplen"

Un total de $1.451.457.461 fueron interceptados a 10.538 contribuyentes durante el reciente proceso de devolución de impuestos, debido a morosidades en sus pensiones de alimentos. Estas cifras, entregadas por la Tesorería General de la República, irán en ayuda directa de 12.088 niños, niñas y adolescentes, medida que fue ampliamente respaldada por la titular del Ministerio de la Mujer, Judith Marín.

Al referirse a esta política de cobro, la autoridad gubernamental fue enfática en su postura. “Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, nuestro mensaje es claro: las obligaciones se cumplen. Hoy el Estado cuenta con mecanismos efectivos para asegurar el pago de pensiones de alimentos, una responsabilidad que no puede seguir recayendo solo en las mujeres”, aseveró Marín.

En la misma línea, la secretaria de Estado destacó la evolución del sistema frente a este tipo de deudas familiares, puntualizando que “este es un cambio importante respecto de lo que ocurría hace algunos años. Hoy existe una institucionalidad robusta que permite hacer seguimiento, generar incentivos reales para el pago y, cuando eso no ocurre, activar mecanismos concretos para asegurar el cumplimiento de estas obligaciones”.

Actualmente, los registros oficiales evidencian la magnitud de esta crisis: más de 318 mil personas mantienen deudas vigentes en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. De este universo, el 95% corresponde a hombres, una estadística que refleja cómo esta problemática afecta de manera desproporcionada a las mujeres, dejándolas frecuentemente a cargo de la crianza de sus hijos en solitario.

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