Cae en Renca imputado por el brutal homicidio de un hombre en las inmediaciones de la Vega Central

Detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron en la comuna de Renca a un ciudadano venezolano de 24 años, imputado por un homicidio con arma de fuego ocurrido el pasado lunes 11 de mayo en Recoleta.

La captura se concretó en coordinación con la Fuerza de Tarea ECOH, específicamente en la intersección de Balmaceda con Pasaje Sicilia, luego de diversas diligencias investigativas desarrolladas por la policía civil.

Según los antecedentes reunidos por los investigadores, la víctima, un hombre de 46 años, fue interceptada mientras caminaba por calle Olivos, en el sector de la Vega Central. En ese lugar, el imputado le habría disparado en reiteradas ocasiones a corta distancia, provocándole la muerte en el sitio del suceso.

La investigación incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la revisión de redes sociales, peritajes que permitieron identificar al presunto autor del crimen y reconstruir parte de sus desplazamientos antes y después del ataque.

La detención se produjo mientras funcionarios policiales realizaban labores de vigilancia en sectores frecuentados por el sospechoso.

Durante el operativo, además, fueron incautadas las vestimentas que el imputado habría utilizado al momento de cometer el homicidio.

El ciudadano extranjero fue puesto a disposición del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago para su respectivo control de detención y posterior formalización.

PURANOTICIA