“No nos vamos a detener”: Alcalde de San Bernardo denuncia quinta amenaza de muerte tras borrar murales de barristas

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, denunció haber recibido por quinta vez amenazas de muerte en su contra y de su familia a través de redes sociales.

Según explicó el jefe comunal, las intimidaciones surgieron luego de dos operativos municipales destinados a recuperar el muro del Estadio Municipal, espacio que se encontraba cubierto con murales asociados a barristas de Colo-Colo.

A esto se sumó que el frontis del edificio consistorial apareció durante la mañana con manchas de pintura blanca. Además, en las inmediaciones fue hallado un cuchillo con el que desconocidos habrían tajado una carpa instalada en el sector.

Durante la madrugada del lunes, equipos municipales encabezados por White enfrentaron incidentes con un grupo de antisociales que intentó impedir las labores de pintura, despeje y recuperación del entorno del Estadio Municipal.

Posteriormente, durante esta madrugada, funcionarios volvieron a intervenir el muro con nuevas labores de pintado. Horas más tarde, el acceso principal del municipio fue vandalizado con pintura blanca.

El alcalde recordó además que semanas atrás ya había sido agredido junto a funcionarios municipales en medio de otro operativo de limpieza realizado en una plaza de la comuna.

“No nos vamos a detener. Recuperar espacios o quitárselos al narco seguirá siendo mi prioridad. Llamo a las autoridades a no dejarnos solos en esta tarea. Sin un plan, esto comenzará a tomar otro color en las calles. Nos prometieron seguridad, pero hasta ahora la inoperancia está generando consecuencias”, afirmó White, quien además confirmó que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

La autoridad comunal agregó que “normalizar la apropiación del espacio público no corresponde. Como autoridades estamos llamados a defender el espacio público, porque una plaza o un estadio municipal no es de alguien en particular, es de todas y todos”.

Asimismo, sostuvo que “los vecinos necesitan que las autoridades actuemos, pero me siento solo porque acá debiera estar la Seremi de Seguridad y la Delegación Presidencial”.

Finalmente, White emplazó al nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau. “Invito al nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, a que venga a San Bernardo. Espero como todos que empiece a dar señales en materia de seguridad. Acá tiene a una autoridad para trabajar en conjunto”, concluyó.

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