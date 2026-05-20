Avance clave: Aprueban rebaja del impuesto a las empresas y el fin del pago de contribuciones para adultos mayores

La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó este miércoles el denominado “corazón” del proyecto de reconstrucción nacional, junto con otras disposiciones clave de la iniciativa impulsada por el Gobierno, cuya votación en particular continúa desarrollándose en la Sala.

Entre las medidas más relevantes, la Cámara visó por 87 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones la rebaja del impuesto de primera categoría a las empresas, pasando del 27% al 23%. La propuesta fue duramente cuestionada por sectores de oposición, que la calificaron como un beneficio “para el 1% más rico del país”.

Asimismo, por 82 votos a favor, 71 en contra y una abstención, se aprobó la reintegración tributaria, mecanismo con el que el Ejecutivo busca modernizar el sistema tributario.

Otra de las disposiciones que generó debate y que finalmente obtuvo respaldo mayoritario fue la eliminación del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años.

La sesión había comenzado durante la mañana de este miércoles con la aprobación en general del proyecto de reconstrucción nacional, iniciativa que fue respaldada por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención.

Para sacar adelante las distintas normas, el Ejecutivo requería mayoría simple —78 votos considerando los 155 diputados presentes en Sala—. El oficialismo contaba con 76 respaldos asegurados y, durante la jornada, parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) se sumaron a las aprobaciones de diversos artículos.

Se espera que la votación en particular continúe durante la tarde hasta el total despacho de la iniciativa.

PURANOTICIA