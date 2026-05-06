Ministra de la Mujer asegura que ajuste del 3% a la cartera no afectará ejecución de "programas insignes"

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, descartó que el ajuste presupuestario del 3%, que fue instruido por Hacienda, afecte a programas claves de la cartera.

Durante una entrevista concedida a radio ADN, la autoridad gubernamental explicó la forma en que su repartición está abordando esta exigencia fiscal. En ese contexto, precisó que el ministerio "está cumpliendo con el ajuste del 3%, que va de la mano de ajustes y no recortes en nuestro caso, sino que en ajustes en saldos no ejecutados en los meses de enero, febrero y marzo".

Para dar tranquilidad a las beneficiarias, la secretaria de Estado fue enfática en detallar las áreas que quedarán intactas frente a esta reestructuración de fondos. "En ningún caso estamos tocando el programa, por ejemplo, Mujeres Jefas de Hogar, Programa 4 a 7, que son programas insignes para muchas mujeres que buscan la autonomía económica y que requieren también de una red de apoyo (...) tampoco estamos tocando ningún tipo de residencia transitoria", aseveró.

Siguiendo esa misma línea argumentativa, Marín profundizó en los ítems específicos donde sí se aplicarán las modificaciones financieras, catalogándolas como "ajustes marginales, que van en el marco de saldos no ejecutados, bienes y servicios, y también un ajuste en la Fundación Prodemu que es de público conocimiento que tiene un déficit y un problema de estructura”.

A modo de conclusión sobre el tema presupuestario, la máxima autoridad de la cartera subrayó que la instrucción de Hacienda "no contempla ningún recorte, ninguna modificación a la ejecución de nuestros programas, porque nuestro compromiso se mantiene con las mujeres".

En otro ámbito de la contingencia, la desocupación laboral femenina, que recientemente alcanzó la barrera del 10%, también fue materia de análisis por parte de la ministra. Frente a este escenario económico, la representante del Ejecutivo manifestó que “es una cifra que nos afecta, que nos preocupa, pero además nos tiene que ocupar”.

Para hacer frente a esta problemática, Marín detalló que ya se han concretado encuentros de trabajo con los subsecretarios de las carteras de Economía y del Trabajo, con el objetivo de impulsar la inserción laboral de las mujeres. Sumado a estas gestiones, confirmó que sus equipos técnicos están dedicados actualmente a revisar y trabajar en las indicaciones correspondientes al proyecto de ley de sala cuna universal.

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