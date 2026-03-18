Ministra de la Mujer anuncia primera querella de oficio en el marco de la Ley Integral tras femicidio en Paine

La Fiscalía Metropolitana Occidente informó la detención de Rodrigo Morales, conocido como “Chino Choclo”, principal imputado por el femicidio de una joven de 25 años en Paine.

Junto a él, fue arrestado un segundo hombre, acusado de encubrimiento, quien portaba un arma blanca que podría haber sido utilizada en el ataque.

Ambos sujetos fueron capturados por Carabineros en la vía pública mientras se desplazaban en bicicleta, sin oponer resistencia, y presentaban un fuerte hálito alcohólico.

El comandante Jorge Guzmán, del Departamento OS9, relató que el crimen fue denunciado cerca de las 03:00 horas y que las diligencias permitieron ubicar al sospechoso a unas diez cuadras del sitio del suceso.

“Se procede a la detención de este individuo, el cual en el momento de su detención se encontraba acompañado de una persona adulta, la cual portaba un arma de las mismas características que se utilizaba en el femicidio que estamos investigando”, explicó.

La víctima, de 25 años, fue atacada en plena vía pública por su expareja, quien le propinó golpes y la apuñaló, provocándole la muerte en el lugar.

Según antecedentes entregados por la familia, existía una relación amorosa de aproximadamente cuatro meses marcada por episodios de violencia.

Aunque no hubo amenazas previas, la joven había presentado cuatro denuncias por violencia intrafamiliar contra Morales, las cuales nunca fueron ratificadas. El imputado, además, registra antecedentes por delitos contra la propiedad y microtráfico de drogas.

QUERELLA DEL MINISTERIO DE LA MUJER

El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género anunció que, a través del Sernameg, presentará una querella de oficio por este femicidio consumado. Se trata de la primera acción judicial de este tipo en el marco de la implementación de la Ley Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La ministra Judith Marín declaró: “Hoy la principal urgencia de las mujeres es que podamos vivir seguras. En Chile, lamentablemente, nuestro país se ha vuelto un país peligroso. Hoy nos consterna esta noticia como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género”.

La directora nacional del Sernameg, Priscilla Carrasco, confirmó que el organismo se hará parte de la causa y que ya tomó contacto con la familia de la víctima para activar la Ley de Reparación, considerando que la mujer deja un hijo menor de edad.

“Hoy día el servicio se va a querellar por primera vez de oficio en esta causa (…) mañana estaremos participando en la audiencia de control de detención con nuestras abogadas desplegadas en este caso, pidiendo la medida cautelar más gravosa que es prisión preventiva para la persona que ya está detenida”, señaló.

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