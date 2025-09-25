Ministra de la Mujer, Antonia Orellana: “Candidatura de la expresidenta Bachelet es de Estado, no de Gobierno”

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha estado muy cerca de Michelle Bachelet los últimos días y presenció, en directo, la proclamación de la expresidenta como candidata a secretaria general de la ONU.

En entrevista con La Tercera, Orellana aseguró que ha visto a Bachelet “llena de energía” y que la postulación “es muy sólida”, pese a las amenazas que puedan venir desde Estados Unidos.

“Michelle Bachelet ya fue la primera mujer en ser Presidenta de Chile y una de las primeras de Latinoamérica, pero esto por supuesto no es una candidatura solo para las mujeres. Es sobre todo una muestra, uno, del liderazgo que tiene Chile en el sistema multilateral”, comentó Orellana.

La titular de la Mujer destacó además “la propia trayectoria de la Presidenta, no solamente como la primera directora de ONU Mujeres, sino también en un rol donde mostró su liderazgo y su apego a las reglas del sistema internacional como Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y sobre todo por el cariño que se expresa en distintos lugares”.

Consultada sobre si el próximo gobierno debería mantener el respaldo a la candidatura, Orellana destacó que “Chile se caracteriza por tener una política de Estado que intenta estar fuera de los ciclos políticos locales”.

“Por ejemplo, todo el país apoyó la candidatura de Patricia Pérez (ministra de Sebastián Piñera) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo Chile apoyó, como país, la postulación de Andrés Allamand (RN) a la Secretaría General Iberoamericana. La candidatura de la expresidenta Bachelet ante la Secretaría General de Naciones Unidas es de Estado, no de gobierno”, aseguró.

En relación con un posible veto de Estados Unidos a la candidatura de Bachelet la ministra aseguró que “es una de las posibilidades dentro de la normativa que tiene Naciones Unidas y sobre todo su Consejo de Seguridad. Ahora no es algo que haya ocurrido. Por lo tanto, el fuerte de la candidatura de la expresidenta es el liderazgo que ya ha mostrado a distintas resistencias en coyunturas que también fueron criticadas en su momento”.

PURANOTICIA