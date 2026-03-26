Ministra de Energía dice que "estudian fórmula" para contener alza en las cuentas de la luz para abril

La ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que el Gobierno está analizando diferentes mecanismos para frenar un alza considerable en las cuentas de la luz a contar de abril, luego del congelamiento tarifario que se mantuvo en los últimos años.

Entre 2020 y 2024 se acumuló una deuda de unos $730 mil millones con las distribuidoras eléctricas, producto del retraso en la fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD). Frente a dicho escenario, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ordenó que ese monto se cobre desde abril, lo que elevará las tarifas.

En conversación con radio Universo, la autoridad afirmó que “la luz debiera subir a partir de abril producto de lo que se hizo en el Gobierno anterior, pero siempre hay que decirlo, y estamos estudiando la fórmula para tratar de evitar aquello. No la tenemos todavía”.

Respecto a la intención de frenar esa alza, fue clara: “No, no digo que no va a subir. Estamos haciendo todo lo posible para poder tener buenas noticias, pero es una deuda que existe, que se generó en la pandemia, el estallido”.

La secretaria de Estado recordó que el problema no es nuevo y apuntó a la falta de gestión en la administración anterior: “El Gobierno anterior hizo anuncios, pero no presentó proyectos, y solo se anunció por parte de la superintendencia la instrucción del recálculo de tarifa a las empresas”, cerró.

PURANOTICIA