Ministra de Energía descarta por ahora un racionamiento de combustibles: "Hay disponibilidad de recursos"

La ministra de Energía, Ximena Rincón, descartó un desabastecimiento general de combustibles en el país, en medio del alza en los precios de las gasolinas y la incertidumbre internacional.

En conversación con radio Pauta, afirmó que el suministro está asegurado en el corto plazo. “Hay distribución, hay recursos para los próximos días, hay contratos internacionales que se están respetando”, indicó.

En esa línea, explicó que los problemas que se han reportado tienen relación situaciones puntuales más que a una falta estructural de combustible. “Puede ocurrir (…) que en una estación de servicio puntual no exista algún tipo de las gasolinas (…) o porque todo el mundo fue a cargar ayer a esa gasolinera”, señaló.

Consultada por la posibilidad de racionar combustibles si la situación empeora, explicó que el Gobierno maneja distintos escenarios de contingencia, aunque insistió en que hoy no es necesario aplicar esa medida:

“Está dentro de las palabras que uno podría ocupar. Esperamos que no sea necesario (el racionamiento de los combustibles). Hoy día no es necesario. Hay disponibilidad de recursos, lo hemos conversado con las compañías y esperamos que todo transite y esta guerra termine”, señaló.

La titular de la cartera de Energía atribuyó el alza en los combustibles a factores externos y defendió la decisión del Gobierno de no seguir ampliando mecanismos como el Mepco para contener los precios, agregando que seguir subsidiando implica un alto costo fiscal y un uso poco eficiente de los recursos públicos.

Sobre el sistema eléctrico, Rincón mencionó que existe una deuda relevante heredada en materia de tarifas, cercana a los 740 millones de dólares.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno busca alternativas para enfrentar ese compromiso sin trasladar de inmediato el costo a las familias, aunque no descartó ajustes. La secretaria de Estado advirtió que el problema no se resolvió previamente y hoy requiere una salida responsable.

“Aquí hay dos caminos: uno fácil, que es seguir endeudando al país, y otro que es enfrentar la situación”, subrayó la ministra de Energía.

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