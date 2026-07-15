Ministra de Energía advierte cortes de luz por el sistema frontal y detalla plan preventivo

La ministra de Energía, Ximena Rincón, anunció que el Gobierno puso en marcha el plan «Empecemos por casa» para realizar acciones preventivas antes del sistema frontal que se avecina, pero advirtió que de todos modos habrá cortes de luz dada la intensidad del frente de mal tiempo.

“Vamos a tener cortes y eso es algo que tenemos que tener claro todos. La autoridad regulatoria, la autoridad fiscalizadora ha estado en permanente contacto con las empresas”, aseguró en entrevista con radio Agricultura.

Y explicó que una de las medidas adoptadas “fue un convenio de apoyo entre las distintas compañías eléctricas para reforzar la reposición del servicio en caso de emergencias”.

“Hicimos un plan de despliegue que se llama «Empecemos por casa», donde hicimos un llamado a los vecinos, tuvimos reuniones con los alcaldes coordinándonos a través de las tres asociaciones de municipalidades y con todas las empresas de distribución y de transmisión de energía para preparar este frente de mal tiempo”, relató.

Afirmó que “los datos de la Superintendencia (de Electricidad) es que un tercio de los cortes de luz se provocan por ramas o caídas derechamente de árboles sobre la línea. Y por eso era tan importante desplegar a las empresas, a los municipios y a los vecinos para las labores preventivas”.

“Una de las cosas que también se hizo en este plan de prevención fue suscribir un convenio entre todas las empresas eléctricas para asistirse mutuamente”, contó

Finalmente relató que “eso ya lo vimos en operación con ocasión de la situación que vivió La Araucanía hace más de una semana, donde se desplegaron 450 cuadrillas en distintos puntos que no eran solo de las empresas locales, sino también de otras, para poder asistir y socorrer la reposición del servicio eléctrico. Y eso es algo que esperamos ver en todo el país con ocasión del frente de mal tiempo”.

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