Ministra de Educación reporta millonarios déficit en subvenciones de escolaridad y SLEP

La ministra de Educación, María Paz Arzola, asistió a la Comisión de la Cámara de Diputados para abordar las prioridades del Mineduc para este periodo de gobierno.

La secretaria de Estado estuvo acompañada por la subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, y la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés.

Su presentación comenzó con un diagnóstico sobre la cartera, relevando que “algunos de los principales programas o asignaciones tienen hoy día un déficit presupuestario”, por lo que se requerirá hacer esfuerzos para subsanarlo.

Entre estos programas se incluyen las subvenciones de escolaridad, con un déficit de $269.933 millones, y los recursos para la operación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), por $112.454 millones.

Asimismo, la autoridad gubernamental destacó que “el recorte en materia de educación ya se hizo, no lo hicimos nosotros; es un recorte que heredamos. Esta es una situación en que nosotros ya nos encontramos, y nuestro objetivo es justamente administrar este déficit de tal manera de minimizar el impacto que puede tener en el soporte a establecimientos educativos que entrega el ministerio, en los beneficios que se entrega al estudiante y naturalmente en la operación de los establecimientos”.

También confirmó que se limitará la expansión de la gratuidad a deciles 7 al 10, junto con ejercer acciones de cobranza del Crédito con Aval del Estado (CAE), focalizadas en deudores de alto ingreso.

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