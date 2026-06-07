Ministra de Educación defiende embargos a deudores del CAE: "Hubo muchos avisos previos"

La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió este domingo las acciones de cobranza impulsadas por la Tesorería General de la República contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) y aseguró que los procedimientos fueron precedidos por distintas instancias de notificación y regularización.

En entrevista con Mesa Central de T13, la secretaria de Estado abordó la controversia generada por los embargos de cuentas bancarias aplicados a personas con deudas morosas, algunos de los cuales han denunciado la retención total de los fondos disponibles en sus cuentas.

La autoridad sostuvo que la situación actual es consecuencia de años de incumplimiento en los pagos y de señales equivocadas entregadas durante administraciones anteriores. En ese contexto, afirmó que "venimos de una situación en la cual a los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas y que, por lo tanto, el incentivo o la señal fue que dejaran de pagar. Y muchos lo hicieron".

Arzola agregó que el nivel de morosidad alcanzado por el sistema ha generado un impacto significativo en las finanzas públicas y en la capacidad de sostener distintos beneficios educacionales.

Respecto de los cuestionamientos por los embargos, la ministra insistió en que existieron oportunidades previas para evitar llegar a estas instancias. "Hubo muchos avisos previos. También hubo otras etapas en las cuales ellos podían acercarse a hacer convenios y ahora también van a poder hacerlo. Espero que lo hagan", apuntó.

Asimismo, defendió la aplicación de estas medidas y sostuvo que "nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley, porque si no hacemos cumplir la ley, nada, ninguna relación que tenemos acá adentro de este país va a poder sostenerse. Necesitamos todos cumplir con nuestras responsabilidades y el Crédito con Aval del Estado tiene su responsabilidad".

La ministra también recordó que la legislación contempla mecanismos de cobranza más amplios que los disponibles para entidades privadas y afirmó que "es bueno tener en cuenta que efectivamente las herramientas de cobranza desde el Estado son mucho más forzosas o mucho más importantes que las que tiene un sistema bancario. Entonces también hay que tener eso en cuenta (...) El CAE las permitía, solo que no se habían usado. Y es importante usarlas y que la gente, por favor, regularice, que no espere llegar a esto".

Finalmente, al referirse a los reclamos de personas que aseguran no tener ingresos elevados, Arzola explicó que los procesos de cobranza se han aplicado de manera gradual. En esa línea, indicó que "se ha priorizado primero más alto y se va cada vez bajando. Entonces lo importante es que obviamente, quienes tienen menores ingresos, que vayan, que realicen las medidas que pueden hacer para pagar a tiempo y evitar cosas como esta".

La autoridad concluyó señalando que el cumplimiento de estas obligaciones resulta necesario para garantizar el financiamiento de futuras ayudas estudiantiles y de otras políticas públicas en materia de educación.

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