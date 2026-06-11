Ministra de Desarrollo Social adelanta lineamientos del plan «Chile Renace» para revertir la baja tasa de natalidad

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, adelantó algunos lineamientos del plan «Chile Renace», con el que el Gobierno espera revertir la baja tasa de natalidad que ha ido en aumento en nuestro país.

En entrevista con Tele13 Radio, la autoridad manifestó que "la baja tasa de natalidad tiene un impacto profundo en nuestro país, creo que hemos hablado muy poco de esto y estamos llegando muy tarde. Desde los años 70 que vemos una caída de la natalidad”.

Añadió que “los efectos son devastadores en términos de crecimiento, en el diseño también de toda nuestra política social, las proyecciones que podemos hacer en el acceso a los servicios básicos y, por eso, el Presidente convocó a una Comisión Asesora Presidencial, que la próxima semana anunciará novedades”.

“Tenemos que profundizar esa discusión, mostrar los efectos e impactos, pero mi foco, como ministra de Desarrollo Social y Familia, es ir a abordar esas realidades cotidianas que imposibilitan que las familias puedan sacar adelante los proyectos que ellos desean. Si desean tener hijos, que lo puedan hacer”, aseguró.

Y justificó que “la encuesta CEP nos mostró una brecha, justamente, entre los hijos que las personas realmente tienen y los que desean y la tenemos que acortar, pues tiene un impacto en la vida cotidiana, en el desarrollo de proyectos de realización personal, que muchas veces buscan las personas y se encuentran con muchos obstáculos”.

“¿Qué obstáculos vemos en nuestro país? Es una discusión que hoy día se tiene que abordar desde la expertise técnica, por eso es que una Comisión Asesora Presidencial buscará la evidencia en las experiencias internacionales, pero cuando uno conversa con las familias, ¿qué te dicen? Es muy caro tener hijos en nuestro país, no tengo acceso a la vivienda, no tengo redes de apoyo”, relató.

Para la ministra “las mujeres ven mermada su participación laboral y por eso la Sala Cuna es muy importante. El Presidente siempre ha tenido un compromiso con ese tema y la Sala Cuna va a salir. La verdad es que se lleva esperando desde hace mucho tiempo, pero es un buen momento porque está toda la disposición del Poder Ejecutivo, creemos que hay un buen ambiente legislativo”.

En la entrevista, a la ministra Wulf se le consultó por la mala evaluación al ejecutivo en la encuesta CEP, indicando que “siempre tenemos que mirar las encuestas, pero también el Gobierno las pone en su lugar, son una foto del momento”, aseguró.

“Nuestro foco es que estamos trabajando de forma muy dedicada, con todo el empeño por sacar adelante las urgencias que vive el país, por darle a las familias más seguridad y mejores empleos, que es lo que hoy día reclaman. Poder tener oportunidades reales y ofrecer las condiciones para que sus proyectos de vida puedan sacarlos adelante, con políticas sociales que generen impacto”, afirmó.

Finalmente, declaró que “yo soy socióloga, además, así que siempre estoy mirando encuestas. Me gustan las encuestas, pero siempre con perspectiva, sabiendo que esta es una carrera de largo plazo, lo que importa es salir adelante y eso no es fácil, no es algo que se haga de un momento a otro”.

(Imagen referencial: Unsplash)

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