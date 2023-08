Ministra de Bienes Nacionales pide renuncia a seremi de Los Lagos y senador Espinoza lo tilda de "vil venganza"

La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (RD), solicitó la renuncia del seremi de Los Lagos, Pablo Flores (PS), lo que el senador socialista por la región, Fidel Espinoza, calificó como una "venganza" por sus duras críticas contra Giorgio Jackson.

En todo caso, aún no hay una confirmación oficial de la medida adoptada por la ministra que asumió hace una semana y que conservó el único cargo para Revolución Democrática en el gabinete.

Al respecto, el senador Espinoza declaró en su cuenta de X que "no es más que, desde mi punto de vista, una vil venganza de la nueva ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, que es muy cercana a Giorgio Jackson, por la lucha que yo he dado contra la corrupción en la que están involucrados sus amigos de Revolución Democrática".

"Es eso, vincularon a Pablo con la amistad y cercanía que por años hemos tenido, para sacarlo de su cargo de una manera siniestra, como en los peores tiempos de la mafia", afirmó Espinoza.

"Amigo Pablo Flores. La mezquindad y mediocridad de las que buscaron tu salida está teniendo de respuesta las palabras más hermosas hacia ti de alcaldes, vecinos y dirigentes que conocieron de tu tremendo trabajo. Su nefasta acción no nos daña a nosotros,sino a la gente de la región", añadió el parlamentario.

En efecto, el gobernador regional Patricio Vallespín (DC), lamentó que "se haya tomado esta decisión, porque no creo que tenga que ver con temas de calidad en la gestión, porque se estaba haciendo todo lo que siempre se ha hecho, más un conjunto de cosas positivas, así que lamento que así sea".

"Espero que este actuar de Bienes Nacionales no cambie con la nueva autoridad, que se mantenga en esa línea de trabajo, porque son prioridades fundamentales para nuestra región de Los Lagos, que no pueden modificarse por un cambio que no entiendo aún a qué razones obedece", agregó.

