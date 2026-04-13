Ministra Chomali revela que hay mil pacientes abandonados en recintos de salud del país

Un complejo escenario que trasciende lo clínico quedó en evidencia en el Congreso. La ministra de Salud, May Chomali, reveló que actualmente existen alrededor de mil pacientes sociosanitarios en hospitales del país, personas que ya cuentan con alta médica, pero que no pueden abandonar los recintos debido a la ausencia de redes de apoyo o condiciones adecuadas para su cuidado.

Fue en el marco de la comisión de Salud del Senado donde la titular de la cartera expuso esta realidad. Al respecto, la secretaria de Estado graficó la magnitud de la situación precisando que "tenemos mil pacientes sociosanitarios en nuestros hospitales. O sea, son dos hospitales enteros de pacientes sociosanitarios que entendemos y no nos cabe ninguna duda que nuestros hospitales han hecho todo el trabajo por tratar de llevarlos a sus casas y no han encontrado dónde llevarlo".

Durante su intervención en la instancia parlamentaria, la autoridad deslizó la eventual responsabilidad que recaería sobre los parientes de los afectados. En esa línea, advirtió: "He pedido que hagamos un cruce, porque yo les puedo dar por firmado que aquí un porcentaje no menor de esas familias que están recibiendo la PGU, o la jubilación o lo que fuera. O sea, eso es abandono. Y vamos a mirar cómo podemos resolver eso".

Asimismo, la máxima autoridad sanitaria hizo hincapié en que la red hospitalaria no es la única vía para atender a este grupo demográfico. Sobre este punto, argumentó que "hay instituciones que se dedican a cuidar estos adultos mayores, generalmente adultos mayores, a un costo muy inferior a un día cama que tenemos en nuestros hospitales. Son personas que tienen medicaciones básicas, que tienen cuidados básicos, y los tenemos hospitalizados".

Para concluir su diagnóstico, Chomali fue categórica al señalar que esta crisis excede las competencias exclusivas de su ministerio. La ministra remarcó la necesidad de involucrar a otras áreas del Estado, afirmando que "es un problema de la sociedad del cual solo Salud se está haciendo cargo, cuando es un problema de la sociedad en general, ¿no? Y eso es un tema que apareció en la mesa porque eso también es un sobregasto nuestro que nadie lo está mirando cuando es un tema del Mideso (Ministerio de Desarrollo Social y Familia), de otros sectores".

PURANOTICIA