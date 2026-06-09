Ministra Chomali hizo un llamado a los recintos de salud a "ordenar gastos y hacer mejores compras" ante ajuste de presupuesto

La ministra de Salud, May Chomali, explicó que, aunque habrá una disminución de presupuesto respecto de lo proyectado en Salud para 2026, el monto seguirá siendo superior al entregado durante 2025.

“Como he dicho muchas veces, a nadie le gusta que le disminuyan el presupuesto, o sea, si a ti te dicen: Mira, el 2025 yo te doy 100 y el próximo año te doy 105,7. Yo de alguna forma cuento que tengo 105,7, pero al empezar este Gobierno, dadas las condiciones en las que se encontraron las cajas fiscales, no van a ser 105,7, sino que van a ser 103 coma algo. O sea, un 2,5 menos, pero siempre es un presupuesto superior al del año anterior”, explicó en entrevista con radio Agricultura.

Añadió que “el aumento es inferior, no es que sea un “recorte”, en relación a lo que ocurría el año pasado. Por lo tanto, hay un aumento de presupuesto”.

“Entonces, lo que se les está solicitando a los hospitales es que, de alguna u otra forma, ordenen sus gastos y hagan mejores compras, hagan mejor gestión de su personal para que el gasto no sea superior al gasto del año pasado”, aseguró.

Complementó que “no les estamos pidiendo que reduzcan el gasto, sino que al menos ‘yo te doy un poco más de presupuesto, pero, por favor, no incrementes tu gasto en la misma proporción’”.

La ministra explicó que “hay una disminución del presupuesto de lo que tú puedes gastar en relación a lo que se dijo inicialmente del año 2026".

Consultada por las situaciones críticas que podrían enfrentar hospitales y recintos de salud, aseguró que “eso se va a volver a dar este año, pero nosotros entendemos que con menor urgencia que este año porque tienen más presupuesto de gasto”.

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