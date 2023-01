Ministra Carolina Tohá de cara a la constituyente: "Si por dos listas se provoca una ruptura política lo vamos a pagar caro"

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó la necesidad de consolidar al conglomerado de Gobierno conformado por los partidos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, cuando falta poco para que se cumpla un año desde que comenzó la administración del Presidente Gabriel Boric.

En entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado mencionó que espera que prontamente las coaliciones que respaldan al Mandatario se ordenen, con el fin de que cada una tenga su rol propiamente establecido.

"Es verdad que esta alianza no llegó con un fiato al inicio del Gobierno. Lo ha ido armando en el camino y nos pilla con una elección a media pista" reconoció, y declaró que "se ha hecho camino al andar, pero al acercarse un año del Gobierno, es necesario poner arriba de la mesa un pacto de Gobierno más claramente. Las prioridades, las formas de trabajo conjunto, una manera de relacionarse, y eso hay explicitarlo de una forma mucho más nítida".

Este pacto tendría como fin "acordar una manera de trabajar de aquí en adelante", según explicó Tohá, ya que "hay formas de funcionamiento que definitivamente hay que mejorar. Tenemos que articular mejor. Tener una cultura política de Gobierno que represente al conjunto de las coaliciones. Pero, sobre todo, que dé cuenta del momento en que estamos y que es distinto de cuando el Gobierno empezó. Se nota en el estado de ánimo, en las perspectivas. Es otro ciclo político. Entonces, hay que terminar de hacer ese ajuste al celebrar el aniversario del primer año de gobierno".

Las palabras de la titular de Interior surgen justo cuando dentro del oficialismo se debate si enfrentar los comicios de consejeros constitucionales en una o dos listas, a pesar que desde La Moneda han abogado porque se demuestre la unidad en una lista única.

Al respecto, Tohá señaló que "sea cual sea la fórmula electoral que se elija, yo creo que lo impresentable sería no tomarle el peso a la responsabilidad que tenemos de estar cohesionados. A veces falta perspectiva para mirar la alianza política que hemos configurado en torno al Gobierno. Se olvida que hace un año y medio estas fuerzas estaban totalmente enfrentadas. Habían vetos entre ellas, tenían un nivel de desencuentros que hacía impensable que pudieran gobernar juntos. Hemos recorrido un camino que nos ha acercado".

"Es importante que se entienda que una cosa es la fórmula técnica electoral, pero lo que manda en política es 'la' política. Discutamos las fórmulas, pero no perdamos de vista que vamos a competir con nuestra capacidad de gobernar, sea en las listas que sean. Y si por elegir dos listas, por un asunto netamente electoral, se provoca una ruptura política, lo vamos a pagar muy caro. Eso es lo que hay que evitar", afirmó.

Respecto a la baja que ha sufrido el Ejecutivo en las encuestas, la jefa de Gabinete apuntó a que "ciertamente hay conciencia de que hay que provocar una reconexión, pero es un proceso que va a requerir consistencia, un trabajo sólido y no efectismos".

"Si este gobierno saca adelante la reforma provisional y la tributaria, si se logra un pacto fiscal que permita financiar derechos sociales de otra calidad, si mostramos consistencia en seguridad, en lugar de las cosas disruptivas e inútiles que hemos visto por largo tiempo, todo eso va a tener efecto en la ciudadanía. Pero, para eso, no hay que perder energía en el pantano de los dimes y diretes, sino poner el acento en darle viabilidad a esa construcción", añadió.

En tanto, sobre si se sintió afectada tras el golpe en el Acuerdo de Seguridad que lleva adelante a raíz de los indultos presidenciales, aseguró que "la verdad yo no me he sentido para nada debilitada. He sentido que hay un gran apoyo del Presidente y las fuerzas políticas para que saquemos adelante este trabajo. Y se ha logrado un gran avance".

"Creo que estamos en condiciones de ofrecerle al país un camino que va a ver la luz muy próximamente. Eso es lo que importa. Todo lo demás se lo lleva el viento", acotó.

