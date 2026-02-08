Ministra Carolina Arredondo responde a la UDI por financiamiento a festival “Excéntrico”

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, respondió a las críticas de la UDI por el financiamiento público otorgado al festival “Excéntrico”, certamen que recibió más de $64 millones en recursos estatales y que contempla exhibiciones de cine para adultos y contenidos explícitos.

Desde el gremialismo, parlamentarios cuestionaron la asignación de fondos y calificaron el gasto como un “despilfarro”, solicitando incluso la salida de la secretaria de Estado. Además, emplazaron al Presidente Gabriel Boric a pronunciarse, advirtiendo que, de no existir respuesta, revisarán su apoyo a proyectos legislativos del Ejecutivo antes del 11 de marzo.

A través de su cuenta en X, Arredondo defendió el sistema de financiamiento cultural y recalcó que las autoridades políticas no intervienen en la evaluación de los fondos. “Las autoridades políticas no evalúan fondos en cultura, justamente para que estos no dependan de la mirada política del gobierno de turno”, sostuvo.

Previamente, el Ministerio de las Culturas explicó mediante un comunicado que la productora responsable del festival se adjudicó un fondo concursable, cumpliendo con los procedimientos establecidos y alcanzando el puntaje necesario. Además, precisaron que el financiamiento no implica respaldo ni aprobación de los contenidos exhibidos.

Desde la organización del evento también salieron al paso de las críticas, señalando que solo dos ediciones han contado con apoyo estatal y defendiendo el carácter artístico y académico de las obras. La controversia vuelve a instalar el debate sobre los límites del financiamiento cultural y el rol del Estado en la promoción de expresiones artísticas controversiales, en un escenario político tensionado por discusiones presupuestarias.

