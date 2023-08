Ministra Camila Vallejo tras críticas por cambio de gabinete: "No es cosmético"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las críticas que realizaron desde la oposición tras el cambio de gabinete.



El Presidente Gabriel Boric nombró este miércoles a nuevos ministros en Educación, Bienes Nacionales, Minería, Culturas y Desarrollo Social. Desde la oposición criticaron el ajuste ministerial, afirmando que es un "cosmético" y que no existió "ningún cambio en la conducción".



"Vemos que hay un cambio más bien cosmético. Pareciera que cambiemos para que nada cambie es la consigna de este gobierno. No vemos ningún cambio en la conducción, vemos cambios de rostros, pero no de enfrentar las reformas estructurales. Eso es lo que le plantearemos mañana", señaló el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán.



En ese contexto, Vallejo aseguró que "este es un cambio de gabinete que tiene que ver justamente con cómo el gobierno, en el rumbo que ha fijado, logra consolidar, reforzar y mejorar en ministerios que son claves para las personas".



En esta línea, la secretaria de Estado manifestó que "son respetables las críticas, las posiciones legítimas y observaciones de distintos sectores y particularmente en este caso de la oposición".



"Sin embargo, esto no es un cambio cosmético, estamos hablando de ministerios, como lo hemos dicho, importantes", precisó.



Asimismo, Vallejo subrayó que "el Ministerio de Educación no es un ministerio cosmético, el Ministerio de Desarrollo Social no es un ministerio cosmético, el Ministerio de Minería no es un ministerio cosmético y el Ministerio de Bienes Nacionales tampoco es un ministerio cosmético".

PURANOTICIA