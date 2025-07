Ministra Camila Vallejo no descartó integrarse al comando de Jeannette Jara

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo (PC), no descartó integrarse al comando de la candidata del oficialista Jeannette Jara, aunque aseguró que si el Presidente Boric se lo pide lo acompañará hasta el último día.

“Si estoy aquí, es porque no estoy allá. Ahora, los casos hipotéticos, no sé, son cosas que tendrá que resolver el Presidente junto a la candidata", señaló Vallejo en entrevista con The Clinic.

Y agregó que “yo le he dicho al Presidente que estoy acá porque estoy disponible a acompañarlo hasta el último día de gobierno en la medida que lo estime para sacar adelante lo que él ha comprometido con el país”.

La ministra vocera comentó, además, positivamente el momento del oficialismo: “Los que dieron por muerto al progresismo se equivocaron. Muchos daban por muerto el progresismo y estaban cometiendo un gran error porque en política, además, es errado dar por muerto a alguien”.

Vallejo agregó que “las cosas cambian y recuerdo que el año pasado se decía que el oficialismo no tenía liderazgo, que era evidente que el próximo gobierno iba a ser de oposición, iba a ser de derecha, incluso que la competencia iba a estar centrada en las candidaturas derechas, sin participación de ninguna candidatura de izquierda o progresista”.

“Nosotros siempre hemos sido unos optimistas empedernidos, sin perder el sentido de realidad y siempre dijimos que eso no era cierto, que había distintos liderazgos”, finalizó.

PURANOTICIA