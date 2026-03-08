Ministra Camila Vallejo destaca avances feministas del Gobierno y defiende la “Ley Papito Corazón”

La ministra Secretaria General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, en el marco del día internacional de la Mujer destacó los avances que consiguió la administración Boric en la perspectiva de género.

En entrevista con TVN, la ministra puso especial énfasis en la aplicación de la llamada “Ley Papito Corazón”: “Permitió que muchas mujeres por fin recibieran la pensión de alimentos que se les adeudaba para poder sostener la vida y el cuidado de sus hijos”.

Y agregó que “eso hace una transferencia de recursos importantísima que evidentemente ha mejorado las condiciones materiales de existencia de muchas mujeres con sus hijos”.

Mencionó, además, como otros avances como la “Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres”, también resaltó medidas más generales como el fortalecimiento del GES y la reforma de pensiones.

“En general, logramos avanzar muchísimo en la perspectiva de género, es decir, poner atención a la realidad de las mujeres en cada legislación que sacamos adelante”, enfatizó Vallejo.

Consultada respecto al concepto de “gobierno feminista” que fue establecido por esta administración desde sus inicios. “Yo creo que este gobierno hizo política feminista de manera decidida. Fue un gobierno que trató de ser feminista en casi todos los aspectos. Tuvimos momentos difíciles. Tuvimos momentos donde el enfrentar la coyuntura o crisis con perspectiva feminista obviamente era un tremendo desafío”, señaló al respecto.

En particular, enfatizó la complejidad que resultó el caso Monsalve para el Ejecutivo. “Yo creo que ese fue el momento más duro para quienes tenemos obviamente un compromiso con las mujeres”, señaló.

Además, enfatizó que “no es justo para las mujeres de nuestro país permitir que ese episodio nuble o borre todos los avances que logramos como gobierno y que fue, además, de la mano de las organizaciones de mujeres”.

La ministra vocera también abordó durante la instancia su futuro, donde enfatizó que buscaría “contribuir desde algún espacio en la articulación del mundo progresista”.

Sin embargo, no entró en mayores detalles respecto al rol particular que asumiría. Sí afirmó que retomaría una militancia más activa en su casa política: el Partido Comunista.

“Yo he dicho que quiero bajar un par de cambios, no estar en primera línea, y eso aplica para distintos espacios. Ahora, contribuir voy a contribuir, no sé si liderar, la verdad, eso depende de los partidos, depende de muchos otros factores”, detalló sobre la posibilidad de liderar a la próxima oposición.

Finalmente, y consultada al respecto, descartó una postulación a la presidencia del país. “No, no me veo (con la banda presidencial). Es que me lo dicen y yo digo no, gracias”.

