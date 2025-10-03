Ministerios de Desarrollo Social y Educación concentran la mayor cantidad de programas que se quedarán sin presupuesto en 2026

Los ministerios de Desarrollo Social y Educación concentran la mayor cantidad de programas que para este 2026 quedarán sin presupuesto, con el 39,3% del total. Los siguen, el Ministerio de Educación (17,9%), y los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores (Minrel), Seguridad Pública, y Trabajo y Previsión Social (7,1%).

Un informe elaborado de la Dirección de Presupuestos (Dipres) señaló que en el proceso de formulación 2026, “la evidencia evaluativa se consideró significativamente para apoyar la toma de decisiones en la formulación presupuestaria observándose, en términos generales, una importante incidencia del sistema de monitoreo y evaluación en los agregados presupuestarios, tanto para explicar ajustes a la baja, como para sustentar crecimientos”, según consigna La Tercera.

La Dipres detalló que se redujeron en un 15% promedio los recursos asignados “para un conjunto de 157 programas con debilidades en sus diseños y/o desempeños, en comparación con el monto asignado para ellos en 2025".

“En tanto, para el conjunto de 150 programas que no tuvieron antecedentes que condujesen a condicionar su presupuesto (programas de buena evaluación o sin condicionamientos), el proyecto de presupuestos considera un aumento promedio de 2% para 2026, en comparación con los recursos que les fueron asignados en 2025", añadió.

Asimismo, informaron que 28 programas, es decir el 16,9%, no tiene presupuesto para 2026. “De estos, 23 corresponden a la oferta programática social, mientras que cinco, a la no social. Lo anterior incide en que, en promedio, el presupuesto de estos programas cae un 14,2%”, indicaron.

Y explicaron que este ajuste también se debe a “una racionalización más extendida: por ejemplo, en un 25% de los casos el presupuesto cayó al menos en un 31,7%, y en la mitad, al menos un 10%. Por otra parte, sólo en un 25% de los casos el presupuesto aumentó sobre el 7%”.

De estos 28 programas con presupuesto $0, 22 corresponden a cierres, “mientras que los restantes se integran con otros programas, para aprovechar ganancias de eficiencia. Lo anterior, ocurre en programas de los Servicios Nacionales de la Discapacidad (Senadis) y del Adulto Mayor (Senama) del Mdsf, y en programas del Instituto Antártico Chileno del Minrel”.

