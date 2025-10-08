Ministerio Público investiga amenazas contra el presidente de la Corte Suprema: "Es un tema para preocuparse"

La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, informó que el Ministerio Público se encuentra investigando una denuncia de amenazas contra el presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco.

En un punto de prensa, la autoridad explicó que durante la mañana de este miércoles, Blanco citó a un pleno extraordinario para informar la situación: “El señor presidente convocó a un pleno extraordinario con el objeto de poner en conocimiento de todos los ministros de esta situación. Hay una investigación reservada que se está llevando por el Ministerio Público, de la cual no tenemos ninguna información, no hemos preguntado nada.

Agregó que "el señor presidente quiso convocar este pleno con el objeto de socializar la situación que se está viviendo, poner en antecedentes al tribunal pleno y contar respecto de las medidas de seguridad que al respecto él está teniendo. Y, por supuesto, nosotros conversamos del tema, pero no hemos adoptado ningún acuerdo ni nada más, sino que solamente tomar conocimiento”.

La portavoz de la Corte Suprema explicó que existe una preocupación al respecto, la que debe ser compartida por toda la ciudadanía. “Por supuesto, es la tercera autoridad del país. Nuestro presidente es una autoridad relevante en nuestro sistema democrático y republicano. Por lo tanto, cualquier amenaza a su respecto es un tema para preocuparse, no solamente nosotros, sino que toda la ciudadanía, entiendo yo. No podemos estar frente a situaciones de este tipo cotidianamente y más aún cuando se trata de una autoridad de la relevancia que él tiene”.

