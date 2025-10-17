Ministerio Público decide mantener a la fiscal regional de Los Ríos en el caso de la desaparición de Julia Chuñil

El Ministerio Público informó que rechazó remover a la fiscal en jefe de Los Ríos, Tatiana Esquivel, del caso que investiga la desaparición de Julia Chuñil.

La moción fue presentada por las abogadas representantes de la familia, Carmen Caifil, Karina Riquelme y Mariela Santana, para trasladar la causa a otra fiscalía regional.

Las profesionales habían acusado una vulneración del principio de objetividad y de protección a las víctimas, además de incumplimientos de obligaciones internacionales adquiridas por el Estado en virtud de la Convención Americana de Derechos humanos.

La decisión fue adoptada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien indicó que los fundamentos presentados no "permiten satisfacer los requisitos necesarios" para remover a Esquivel.

Fiscalía precisó que "la investigación se desarrolla bajo un modelo de fuerzas de tareas, integrado por fiscales, analistas y peritos de distintas especialidades".

"Todas las diligencias intrusivas se han realizado con control judicial y han sido validadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia y por la Corte Suprema", complementa.

"Las víctimas indirectas han recibido atención continua por parte de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos con medidas de protección y apoyo psicológico, social y jurídico", señala.

El Ministerio Público resaltó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que "valoró los esfuerzos del Estado de Chile y Fiscalía para la búsqueda de la señora Chuñil, reconociendo la diligencias y líneas investigativas desarrolladas".

Finalmente, destacan el trabajo institucional de la Fiscalía de Los Ríos: "No se advierte vulneración de objetividad ni de los derechos de las víctimas que justifique la reasignación de la causa".

(Imagen: Fiscalía de Los Ríos)

PURANOTICIA