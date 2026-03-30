Ministerio del Trabajo pidió la ampliación del plazo para ingreso de indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna

La tramitación del proyecto de Sala Cuna experimentará un nuevo retraso en su cronograma legislativo.

Esto ocurre tras la decisión del Gobierno de solicitar una prórroga para el ingreso de las indicaciones, cuyo plazo de entrega expiraba este lunes. Según explicaron desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la medida busca otorgar un margen adicional para profundizar el diálogo y optimizar los detalles técnicos de la propuesta.

En este proceso de ajuste, el titular de la cartera, Tomás Rau, ha liderado una serie de encuentros con legisladores de diversas bancadas y con Gustavo Sanhueza, quien encabeza la Comisión de Educación del Senado. Estas conversaciones tienen como eje central el diseño de una estructura de financiamiento responsable y sostenible que garantice la viabilidad de la futura ley.

Además de la esfera parlamentaria, el Ejecutivo ha integrado las visiones de gremios y organizaciones de la sociedad civil. El objetivo es recoger inquietudes que permitan robustecer la implementación del sistema en el ámbito laboral.

Al respecto, el ministro Rau enfatizó la búsqueda de mecanismos eficientes, señalando que “estamos estudiando las mejores alternativas de financiamiento que no encarezcan el costo de contratación para las empresas”.

Con esta postergación, se prevé que el debate se retome una vez concluida la semana distrital. En esa instancia, la Comisión de Educación de la Cámara Alta procederá con la revisión de las nuevas indicaciones para dar continuidad al trámite parlamentario de la iniciativa.

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