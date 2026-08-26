Ministerio del Medio Ambiente reforzará detección de vertederos ilegales con apoyo satelital de la FACh

El Ministerio del Medio Ambiente y la Fuerza Aérea de Chile (FACh), a través del Centro Espacial Nacional (CEN), anunciaron una alianza que permitirá impulsar un sistema de detección temprana de vertederos de residuos de la construcción, usando información satelital, imágenes aéreas e inteligencia artificial.

La ministra Francisca Toledo destacó que "esta alianza permitirá utilizar la capacidad que tiene la FACh, con su información satelital e imágenes aéreas, para detectar de manera temprana y a lo largo del país los lugares donde se pueden generar vertederos ilegales e informar a las autoridades y hacerse cargo de este problema".

Chile cuenta actualmente con 3.735 sitios ilegales de disposición de residuos, de los cuales 3.492 corresponden a microbasurales y 243 a vertederos ilegales. A este escenario se suma el crecimiento proyectado de los residuos de construcción y demolición que hacia 2030 podrían alcanzar anualmente un volumen equivalente a 5,2 cerros Santa Lucía.

La colaboración contempla el uso de información satelital e imágenes aéreas, junto con herramientas de teledetección, análisis geoespacial e inteligencia artificial, para desarrollar y validar soluciones que permitan fortalecer el monitoreo ambiental y apoyar la toma de decisiones. El acuerdo también abre una línea de trabajo conjunto para futuras iniciativas de investigación, desarrollo e innovación.

Una de las primeras aplicaciones concretas de esta colaboración será el Sistema de Vigilancia y Gestión de Riesgos de Sitios Ilegales (Suris), una herramienta que permitirá detectar y hacer seguimiento a sitios de disposición ilegal de residuos de construcción y demolición (RCD) y de extracción no autorizada de áridos en cauces y quebradas.

El sistema funcionará a través de una plataforma que utilizará imágenes satelitales para identificar sitios potencialmente irregulares, evaluar y priorizar su nivel de riesgo, apoyar las inspecciones en terreno y realizar seguimiento a los puntos previamente detectados. De esta manera, SURIS busca entregar información y evidencia que permita anticipar y apoyar los procesos de fiscalización.

El director espacial de la FACH, general Christian Stuardo, resaltó el impacto directo de este trabajo conjunto en la comunidad. "Como Fuerza Aérea hemos estado desarrollando tecnología espacial por más de 35 años, por lo que es muy satisfactorio para nosotros que tengamos resultados y efectos que solucionen problemas reales de la ciudadanía", dijo.

Respecto al procesamiento de los datos espaciales y las herramientas utilizadas, el general Stuardo detalló: "Vamos a poder cooperar con información que proviene desde el espacio, que es procesada de manera autónoma en nuestro Centro Espacial Nacional y que va a contribuir a una mejor toma de decisiones por parte del Ministerio del Medio Ambiente y de los organismos públicos del Estado que así lo requieran para prevenir y para actuar en caso de que sean necesarios".

"En este caso vamos a poner todo nuestro esfuerzo en poder colaborar para la detección, la identificación y la entrega oportuna de información que permita localizar dónde están estos microbasurales y cómo podemos contribuir a manejarlos y mantenerlos controlados en el tiempo2, añadió.

Esta alianza busca también incorporar progresivamente a otras instituciones públicas, académicas y tecnológicas que permitan escalar estas soluciones y fortalecer su aplicación en la gestión ambiental del país.

(Imagen: Ministerio del Medio Ambiente)

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