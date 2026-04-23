Ministerio de Vivienda busca recuperar terrenos de FF.AA. para proyectos habitacionales

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, criticó el uso de terrenos fiscales por parte de las Fuerzas Armadas, señalando que “actúan como inmobiliarias”, lo que dificulta la edificación de más casas.

Durante su participación en el pódcast "Cómo te lo explico", el secretario de Estado se refirió a su intención de regular el uso de suelos administrados por las direcciones de Bienestar de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Al detallar esta iniciativa, el jefe de la cartera precisó que "vamos a hablar con las ramas para hacer barrios, primero, en el caso de La Reina, para que podamos tener casas para los suboficiales, para el personal militar. Queremos hacer dos barrios de Carabineros en terrenos que son de la institución, pero para que ellos puedan postular y vamos a hacer un subsidio especial para Carabineros”.

En esta línea, sostuvo que "tener un terreno para que vayan generales a andar a caballo en Estación Central, digamos, cuando se podría hacer, no sé, en Pirque. Nos parece que hay un uso alternativo del terreno que es fiscal, que debería ser para casas".

Asimismo, la autoridad gubernamental dejó en claro que la construcción de estos proyectos habitacionales no estará destinada exclusivamente a los efectivos policiales o militares, ya que también se buscará beneficiar a la población general con el acceso a la casa propia.

Para el líder del Minvu, “no corresponde” que las instituciones de la defensa nacional generen lucro con estas propiedades. Sobre este punto, profundizó indicando que lo "que pasa es que las Fuerzas Armadas venden estos terrenos. A mí no me parece que sea la función de las Fuerzas Armadas de hacer negocios inmobiliarios. Sigo pensando lo mismo. De hecho, le vamos a pedir los terrenos que no son PAF (Patrimonio de Afectación Fiscal)".

Además, Poduje puso el foco en un paño específico situado en la comuna de La Pintana, específicamente en el sector de La Platina, el cual hoy es administrado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

Respecto a esa propiedad, el ministro recordó las dificultades previas y lanzó una dura advertencia: “Ese terreno me costó pelearlo con el Presidente Piñera años, porque los directores del INIA querían hacer negocio inmobiliario con el terreno (...) se logró traspasar casi a precio fiscal, bueno, se acabó esa tierra, la tengo que pedir, y ahora me salen con el mismo discurso, que la plusvalía, que la rentabilidad del directorio, que el directorio tiene que aprobarlo, entonces yo digo ‘estos se volvieron’, si nosotros necesitamos construir viviendas sociales, el INIA hace semillas. Estos terrenos son totalmente prescindibles para la producción de semillas o investigación. Se lo vamos a tener que expropiar”.

(Imagen referencial: Freepik)

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