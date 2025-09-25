Ministerio de Transportes lanzó nuevo diseño de Tarjeta Bip! para celebrar el día nacional sin auto

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) realizó el lanzamiento de un nuevo diseño de la tarjeta bip! en el marco del Día Nacional Sin Auto, que este año se conmemora el viernes 26 de septiembre bajo el lema “Más ciudad, más encuentros”.

Se trata de una edición de 10 mil tarjetas de pago con las que se busca invitar y visibilizar los beneficios que tiene movilizarse de manera más amigable con el medioambiente y la salud, como es la caminata, la bicicleta y el uso del transporte público.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó que “el Día Nacional sin Auto es una invitación a seguir avanzando hacia ciudades más limpias, sanas y amigables con el medioambiente y nuestra salud”.

“A modo de ejemplo, un bus RED traslada la misma cantidad de gente que, en promedio, se moviliza en sesenta automóviles. Bajarnos del auto nos permite descongestionar las calles, descontaminar y dar un paso firme contra el cambio climático caminando, usando el transporte público o moviéndonos en bicicleta”, indicó.

El presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, expresó que “para nosotros es un honor participar del Día Nacional Sin Auto. Metro es un activo colaborador con una movilidad sostenible. El transporte público, en general, aporta a la descontaminación, a la descongestión, a hacer de Santiago una ciudad muchísimo más sostenible”.

“Así que celebrar nuestros 50 años de operación es participar de este tipo de eventos ciudadanos, es invitar a todas las personas el día de mañana y ojalá durante todo el resto del año puedan moverse en transporte público. Tenemos un sistema integrado que permite viajar por todo Santiago con una sola tarifa, moviéndose muy eficientemente en una red de Metro que ya tiene 149 kilómetros”, agregó.

Por su parte, el gerente de Asunto Corporativos de Entel, Claudio Anabalón, resaltó que "en Entel, junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Metro de Santiago, compartimos una visión fundamental: conectar a las personas. El transporte público y las telecomunicaciones son pilares esenciales para construir ciudades más sustentables, menos congestionadas y con mejor calidad de vida para todos".

La conmemoración del Día Nacional Sin Auto se celebrará este viernes 26 en calle Agustinas –desde Teatinos hasta calle San Antonio- donde se realizará el Paseo de la Movilidad, con una instalación con más de 50 stands y actividades repartidas en distintos sectores temáticos para destacar los beneficios del uso del transporte público y la movilidad activa.

Además, en la Plaza de la Constitución se implementarán actividades dirigidas a alumnos de educación básica de diversos colegios de Santiago. Entre ellas, la Cicletada de las Niñas, exposiciones, obras de teatros y de títeres y un camión del MIM. Asimismo, se instalará un biciestacionamiento temporal frente al Palacio de la Moneda.

Para realizar esta actividad se cerrará la circulación de vehículos algunos tramos de calles del centro, entre las 00:00 y hasta las 17:00 horas del viernes. Estos serán: Agustinas, entre Amunátegui y San Antonio; en calle Moneda, entre San Antonio y Morandé, y en calle Morandé, entre Alameda y Santo Domingo. Además, habrá cierres en Matías Cousiño, entre Moneda y Agustinas.

Las tarjetas bip! conmemorativas por el “Dia Nacional Sin Auto” ya están disponibles en las estaciones de Metro Moneda, Santa Lucía, Baquedano, Tobalaba y Plaza de Armas.

