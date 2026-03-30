Ministerio de Seguridad Pública queda fuera del ajuste fiscal del 3% y se le inyectará "recursos frescos"

El Ministerio de Seguridad no se verá afectado por la reducción del gasto público del 3% instruida por el Ministerio de Hacienda.

Tras sostener un encuentro con la Dirección de Presupuesto (Dipres), la titular del área, Trinidad Steinert, anunció que la repartición no solo mantendrá su presupuesto, sino que percibirá una inyección de fondos adicionales para enfrentar la contingencia delictual.

“Tenemos una buena noticia, no hay rebaja en lo que es seguridad. La seguridad no se va a rebajar, el Presidente ha decidido no reducir el presupuesto, y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías”, declaró la secretaria de Estado durante un punto de prensa.

Según detalló la ministra, el objetivo primordial de esta decisión es robustecer la operatividad de las instituciones policiales y entregar soluciones tangibles a la población.

En ese sentido, Steinert enfatizó que el plan busca “garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa, dar respuestas concretas a la ciudadanía. La seguridad exige decisiones firmes, con sentido de urgencia, y hoy dimos un paso en esa dirección”.

Respecto a la utilización de este capital extra, la autoridad indicó que se encuentran priorizando requerimientos técnicos de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI). Entre los elementos que se buscan adquirir destacan medios tecnológicos y herramientas de protección, tales como chalecos antibalas. Para coordinar estas compras, Steinert adelantó que “vamos a establecer un trabajo conjunto con Dipres para poder ir aumentando en cierta forma estas herramientas necesarias”.

Al ser consultada sobre por qué no se excluyó a Seguridad Públicadesde el primer momento del plan de austeridad, la ministra aclaró que la medida inicial fue una solicitud generalizada a todo el gabinete. “Esto siempre fue una propuesta, se les pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros nos sentamos, intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos, y finalmente se llegó a la convicción que, en seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo en materia de seguridad, que es algo real, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio. Va a ser una excepción, y como señalé, esto es mandatado por el Presidente”, argumentó.

Finalmente, la ministra abordó los cuestionamientos por la salida de Consuelo Peña, exjefa de Inteligencia de la PDI, vinculada a un oficio reservado sobre el traslado de personal a la Región de Tarapacá. Ante las críticas a su gestión en este episodio, Steinert pidió cautela: “yo les diría que esperen un poco, llevamos muy poco y, por lo tanto, tenemos que seguir avanzando solamente”. La secretaria de Estado reiteró que la remoción fue una determinación interna de la policía civil, cuya justificación oficial se conocerá el próximo 6 de abril a través de un informe del director general, Eduardo Cerna.

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