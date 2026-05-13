Ministerio de Salud se reúne con asociaciones de alcaldes y vuelve a descartar recortes de programas

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, se reunió con representantes de las tres asociaciones de municipalidades del país para trabajar en conjunto en el aumento de la resolutividad de la Atención Primaria de Salud (APS), descartar recortes y anunciar el impulso a programas, como el de pesquisa universal de cáncer.

La ministra (s) de Salud, Alejandra Pizarro, dio la bienvenida al encuentro y el subsecretario destacó el espíritu de diálogo que primó entre los asistentes y el compromiso con la APS.

"El fortalecimiento de la APS es un eje central para este Gobierno y para este ministerio. Nuestro objetivo es aumentar su capacidad resolutiva y acercar más las soluciones a las personas. En ningún caso es debilitarla, como se ha señalado erróneamente", afirmó Julio Montt.

Y fue enfático en recalcar que no hay ninguna disminución de programas y que, por el contrario, se avanzará a un programa de pesquisa universal de cánceres.

José Manuel Palacios, alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, hizo hincapié en la necesidad de colaborar para ser más eficientes en el ámbito de la salud.

"Estamos agradecidos de esta oportunidad de poder sentarnos en una mesa, para ir levantando desde primera fuente, desde nuestro territorio, las problemáticas de la salud pública para entregar a nuestros vecinos la salud que merecen", dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri, agregó que "es importante un trabajo transversal que reconozca la realidad de las distintas comunas".

"Si hay pocos recursos, tenemos que focalizar en que ningún municipio, ningún vecino, tenga una merma en su servicio. Hace dos años no aumenta el per cápita y no sólo no aumenta, sino que además disminuye. Y en el presupuesto de 2026 no quedaron montos para infraestructura en los Centros de Salud Familiar, ni en las postas rurales, ni en ninguna parte", añadió.

En tanto, el alcalde de Paine y presidente de la Asociación de Municipios Rurales, Rodrigo Contreras, valoró el encuentro y dijo que "hay situaciones de arrastre de hace años, y el desafío que tenemos de cara al presupuesto 2027 es cómo aumenta el per cápita".

Para robustecer la APS, el Ministerio de Salud planteó cuatro ejes: simplificar los programas de reforzamiento, PRAPS, permitiendo convenios integrados para dar mayor flexibilidad en la ejecución en cada comuna; defender el incremento real del per cápita en salud, que no ha tenido ajustes en los dos últimos años; dar apoyo técnico a los municipios para la elaboración de planes comunales de salud con metas sanitarias claras, y trabajar en la pesquisa y tamizaje de los cánceres más prevalentes.

Además, se acordó avanzar en una mesa técnicas con las tres asociaciones de alcaldes.

(Imagen: Minsal)

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