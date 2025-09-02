Ministerio de Salud recuerda que circulación viral sigue alta y llama a tomar precauciones ante aglomeraciones de Fiestas Patrias

El Ministerio de Salud advirtió que la circulación viral sigue presente, de cara a las altas aglomeraciones que se esperan por las compras y celebraciones de Fiestas Patrias.

Según informó el Minsal, el virus respiratorio sincicial sigue siendo predominante, con cifras absolutas elevadas desde la semana epidemiológica número 30, junto a rinovirus y metapneumovirus, todos impactando principalmente a la población de 1 a 4 años. Además, se mantiene la circulación de influenza.

También recalcó que el índice de positividad de virus respiratorios a nivel nacional sigue elevado y se ha mantenido estable en las últimas semanas epidemiológicas, lo que significa que siguen circulando virus que generan enfermedades respiratorias a nivel comunitario.

Al respecto, enfatizó las medidas de prevención relacionadas a las enfermedades respiratorias: el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en caso de tener síntomas respiratorios y en personas de riesgo cuando estén en espacios de alta aglomeración y la ventilación de espacios cerrados.

Además, durante estas Fiestas Patrias, las seremis de Salud del país realizarán la campaña nacional para el control de alimentos y prevención de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA).

En este marco, se realizarán fiscalizaciones en lugares estratégicos, como carnicerías (vegas- mercados), vehículos de transporte de alimentos refrigerados y congelados, fondas y ramadas, restaurantes y locales con consumo al paso, elaboradoras de empanadas y supermercados. Al respecto la principal recomendación a la población es preferir siempre para y consumo de alimentos locales establecidos.

