Ministerio de Salud envía antecedentes al Consejo de Defensa del Estado por eliminación de listas de espera

El subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, entregó la mañana de este sábado a la PDI los antecedentes que posee la cartera sobre los casos de eliminación de personas en listas de espera en el hospital Sótero del Río de Puente Alto.

La autoridad informó también que se remitirán todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe si los hechos descritos constituyen delito y deben ser denunciados ante la justicia.

Cabe mencionar que el Ministerio Público ya inició de oficio una indagatoria en este sentido, y en el marco de esto es que se produce la concurrencia de Salgado a las oficinas de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI.

Salgado afirmó que la acción se hizo "como una señal del interés que tiene el Gobierno para esclarecer los hechos" y agregó que "hemos manifestado nuestra intención, nuestro interés, de seguir colaborando con la investigación, la que esperamos dé cuenta a la mayor brevedad posible los hechos y podamos tomar las medidas que correspondan, en la medida que aparezcan situaciones que ameriten sanciones o lo que corresponda hacer".

El subsecretario detalló que a la PDI se le entregaron "varios actos administrativos, correos electrónicos y auditorías" y reiteró que en los registros de Minsal las personas afectas a la eliminación de las listas de espera “son poco menos de veinte mil".

Salgado también reveló que junto con el aporte de información a la PDI en el marco de la investigación abierta por el Ministerio Público, “hemos oficiado al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para ver si es pertinente que esa institución también investigue".

El personero aprovechó de confirmar que la cartera sabía de un segundo caso denunciado en las últimas horas y que afecta al hospital Provincial Cordillera, también en Puente Alto.

Sobre esto afirmó que "tuvimos conocimiento por parte del Servicio de Salud en agosto del 2023 de esta situación por una denuncia. Se hizo una auditoría y esa auditoría demostró que no había irregularidades en el manejo de la lista de espera", acotó.

"No hay irregularidades", insistió, aunque de todas maneras confirmó "una auditoría aleatoria al sistema, que está en marcha, precisamente para cerciorarnos de que esto no ha ocurrido. Y hemos insistido nuevamente con los directores del servicio para que revisen, pero hasta la fecha, (no hay ninguna) información que dé cuenta de alguna situación similar".

PURANOTICIA