Manuel Monsalve niega "maniobra dilatoria" tras por postergación de audiencia de preparación de juicio oral

Manuel Monsalve negó que su defensa haya buscado dilatar el proceso judicial en su contra, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago reprogramara para el 3 de marzo de 2027 la audiencia de preparación del juicio oral.

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La exautoridad atribuyó la postergación a un incumplimiento en el plazo legal de notificación de la acusación particular presentada por la parte querellante.

“Ante las declaraciones públicas, que atribuyen a mi defensa una intención de dilatar el proceso, considero necesario aclarar las causas que motivaron la reprogramación de la audiencia de preparación de juicio oral. Los hechos desmienten que mi defensa sea responsable de la postergación de la audiencia”, señaló en una declaración pública.

La que detalla que “la audiencia, fijada para el lunes 5 de octubre de 2026, a las 09:00 horas, fue reprogramada por la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago porque la acusación particular de la parte querellante no me fue notificada dentro del plazo legal”.

“La querellante presentó su acusación particular el 17 de septiembre de 2026. El artículo 262 del Código Procesal Penal exige una anticipación mínima de diez días para notificar esa acusación al acusado. En este caso, la notificación debía realizarse a más tardar el 25 de septiembre, pero se efectuó el 28 de septiembre, tres días después del límite legal”, explica.

Y añade que “la presentación de la acusación y su notificación son actuaciones distintas. Presentar el escrito dentro de plazo no reemplaza la obligación de notificarlo oportunamente. El plazo de notificación está establecido por ley y es conocido por todos los intervinientes”.

“Corresponde al juez de garantía resguardar su cumplimiento. La reprogramación fue una decisión judicial frente al incumplimiento de esa exigencia legal. Es falso atribuir esta reprogramación a una maniobra dilatoria de mi defensa”, añade.

Aclara que “mi defensa no tenía a su cargo ni presentar ni notificar la acusación particular y no corresponde responsabilizarla por el incumplimiento de ese plazo. La nueva fecha del 3 de marzo de 2027 fue fijada por el tribunal conforme a su disponibilidad de agenda”.

“Reitero mi voluntad de que el proceso avance con prontitud y que las pruebas y los argumentos de todas las partes sean examinados en juicio. Mantengo mi declaración de inocencia y mi disposición a someterme al proceso judicial, con respeto a las garantías de todos los intervinientes”, adiciona el escrito.

Finalmente, Manuel Monsalve concluye solicitando “a los medios de comunicación incorporar esta aclaración a su cobertura, para que la ciudadanía reciba una explicación precisa de lo ocurrido”.

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