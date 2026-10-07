Arrau dice que nueva reforma de seguridad "no es tan intensa" como quería el Gobierno, pero destaca que es "más transversal"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró la reforma constitucional de seguridad impulsada por senadores de distintos sectores y aseguró que permitirá avanzar en nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado.

“Nos mostraron el texto de una reforma constitucional que aborda gran parte de las materias de lo que nosotros habíamos propuesto, en nuestro tenor, quizás con otra intensidad, pero que viabiliza el camino para que el Estado tenga nuevas herramientas. Es una muy buena noticia lo que pasó ayer, no es una mala noticia”, comentó en entrevista con Radio Duna.

Asimismo, agradeció “labor de los senadores transversalmente, porque hay de todos los colores políticos”.

“La discusión de la propuesta va a ser muy larga, pero lo bueno es que se podrán ir mejorando y aportando ideas”, agregó.

“Se va a poder hablar de un régimen penitenciario diferenciado más robusto por parte de Gendarmería Chile, se podrá hablar de un estado de excepción de emergencia, esta vez mejorado de manera preventiva, y se podrá hablar también de abrir el camino a tener listados de organizaciones criminales”, detalló.

Sobre el fracaso de la primera reforma presentada por el Gobierno comentó que “hubo discusión política, hubo quizás daño político”, sostuvo, pero aseguró que su prioridad son “los resultados y empezar a tener discusión de esto mientras avanzamos en una pila de otras materias y proyectos de ley”.

“Lo que pasó ayer es que se reemplaza lo que nosotros habíamos presentado, por otra (propuesta) que quizás no es tan intensa, para que sea más transversal. Son inversamente proporcionales esas dos cosas, si queremos gran transversalidad tiene que tener menor intensidad”, aseguró.

EQUIPAMIENTO POLICIAL

En la entrevista se le consultó por las críticas del exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez, quien en una nota con TVN denunció falta de equipamiento policial en la institución.

“Eso que se decía ayer de que los carabineros no tienen chalecos antibalas, eso es absolutamente falso y es una irresponsabilidad tremenda sostenerlo”, sostuvo el ministro.

“Hay cosas que mejorar y en eso estamos, hay que mejorar procedimientos, protocolos, entrenamientos, sí y es algo que hemos hablado con el general director y estamos en eso. Hay que darle más equipamiento, hay que volver salir con armamento automático, subametralladoras a la calle. Estamos adquiriendo subametralladoras en la Ley de Presupuesto, que tuvo un aumento importante en seguridad”, anunció.

Finalmente aseguró que “necesitamos más cámaras corporales. No todos los carabineros que están en la calle andan con cámaras corporales. Por supuesto y es un elemento de defensa jurídico, en caso de juicio. Tenemos que terminar con el recambio de revólveres por pistolas semiautomáticas, sí y en eso estamos”.

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