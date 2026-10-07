Senadora Cariola exige al Gobierno revertir recorte de 14% a la Ley Ricarte Soto: "Es inhumano y macabro"

La senadora Karol Cariola exigió al Gobierno revertir el recorte de cerca de $28 mil millones contemplado para la Ley Ricarte Soto en el proyecto de Presupuesto 2027 y cuestionó que la ministra de Salud haya atribuido la disminución de recursos a simples “tecnicismos”.

La parlamentaria por la región de Valparaíso afirmó que “es profundamente inhumano y macabro que el Gobierno pretenda recortar cerca de $28 mil millones a la Ley Ricarte Soto y que la ministra de Salud lo reduzca a simples 'tecnicismos’. No estamos hablando sólo de números, estamos hablando de personas con enfermedades graves que dependen de esta ley para acceder a tratamientos de alto costo”.

La integrante de la Comisión de Salud del Senado respondió además a las declaraciones de la ministra de Salud, May Chomali, quien aseguró que los medicamentos seguirán garantizados pese a la rebaja presupuestaria.

“La ministra aseguró que los medicamentos van a seguir garantizados, pero yo me pregunto, ¿cómo va a garantizar el costo de esos medicamentos con un 15% menos de los recursos en el fondo? Cuando además quedó un fondo que arrastra problemas de financiamiento hace años, que hay una lista de espera de enfermedades que no se han podido incorporar durante años a las patologías de cobertura”, sostuvo.

Asimismo, la legisladora puso énfasis en el impacto que estos tratamientos tienen sobre las familias, recordando que muchas de ellas “han hecho bingos, se han endeudado, lo han dejado todo para mejorar la calidad de vida de sus familiares. Estamos hablando de quienes tienen tratamientos largos, costosos y dolorosos, y que hasta ahora la única luz que han tenido es la Ley Ricarte Soto”, expresó.

Cariola también se refirió a las declaraciones del ministro Daniel Mas, quien sostuvo que en el presupuesto “tiene que haber dolores”. “Con una decisión como esta el Gobierno le está diciendo a las familias que enfrentan enfermedades graves que sean ellas las que paguen esos dolores. Eso es profundamente inhumano. Este ajuste fiscal no puede hacerse a costa de quienes necesitan tratamientos para vivir”.

Finalmente, Cariola emplazó directamente a la ministra de Salud y al Ejecutivo, “les exigimos que reviertan este recorte y que garanticen los recursos que necesita la Ley Ricarte Soto. Con la salud de las personas no se puede jugar”.

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