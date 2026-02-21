Ministerio de Salud confirma dos nuevas muertes tras explosión en Renca

El Ministerio de Salud confirmó este sábado dos nuevas víctimas fatales tras la explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca, elevando la preocupación por la gravedad del siniestro.

La información fue entregada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que detalló mediante un comunicado oficial que dos pacientes internadas en la Mutual de Seguridad fallecieron durante la mañana, producto de la gravedad de sus quemaduras.

Según el reporte, ambas víctimas eran pacientes de sexo femenino y permanecían hospitalizadas desde el día del accidente, recibiendo atención especializada por lesiones de alta complejidad.

Desde la Mutual de Seguridad, junto con el Ministerio, expresaron sus “más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos y cercanos”, señalando que el equipo de salud realizó todos los esfuerzos posibles para salvar sus vidas.

En cuanto al estado de los heridos, se informó que 15 personas continúan hospitalizadas, manteniéndose su condición clínica sin variaciones significativas en las últimas horas.

De ese total, 14 pacientes permanecen en riesgo vital, lo que mantiene activo el monitoreo permanente por parte de los equipos médicos especializados en tratamiento de quemaduras graves.

Las autoridades también indicaron que dos pacientes fueron trasladados desde Clínica Bupa y Red Salud hacia la Mutual y la ACHS, respectivamente, con el objetivo de centralizar su atención en centros con mayor capacidad especializada.

Finalmente, la Subsecretaría precisó que no se han registrado nuevos ingresos por consulta ambulatoria vinculados a la emergencia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas exactas de la explosión que impactó a la comuna de Renca.

