Ministerio de Salud activa plan de verano ante incendios forestales y virus respiratorios

El Ministerio de Salud entregó un balance de la campaña sanitaria de verano, destacando tres ejes prioritarios: la prevención frente a incendios forestales, las recomendaciones para viajeros y la vigilancia epidemiológica de la influenza A H3N2, conocida popularmente como “súper gripe”.

En relación con los incendios forestales, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias, Ester Aylwin, informó que 776 establecimientos de salud se encuentran en zonas de alto riesgo, concentrados principalmente en las regiones del Maule, Metropolitana y O’Higgins. No obstante, aseguró que todos los recintos, incluidos Cesfam y postas rurales, se mantienen operativos.

La autoridad sanitaria entregó una serie de recomendaciones ante incendios, entre ellas avisar de inmediato a Conaf, Bomberos o Carabineros, mantener la calma, cubrir nariz y boca con un paño húmedo al evacuar y estar atentos a síntomas de alerta como tos, dificultad respiratoria, dolor de pecho, irritación ocular y cefaleas, llamando a Salud Responde o acudiendo a un centro asistencial.

Respecto a los viajes internacionales, el jefe del DEIS, Jorge Pacheco, alertó sobre la presencia en 2025 de 50 casos de dengue, 11 de chikungunya, 2 de oropuche y 1 de zika, todos importados. Las autoridades llamaron a extremar precauciones al viajar a países endémicos como Brasil, México, Colombia y Argentina, utilizando repelentes, ropa protectora y consultando ante síntomas compatibles tras el regreso.

Finalmente, el Minsal confirmó la circulación del subclado K de la influenza A H3N2 en Chile, con nuevas muestras detectadas por el Instituto de Salud Pública. Aunque el país se encuentra en estado de alerta y no de alarma, se reiteró el llamado a vacunarse contra la influenza, usar mascarilla en caso de síntomas, practicar el autocuidado y prepararse para la campaña de invierno 2026, que comenzará a más tardar el 1 de marzo.

