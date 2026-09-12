Ministerio de Relaciones Exteriores anuncia apoyo consular en cuatro ciudades del extranjero por Fiestas Patrias

Debido al alto número de chilenos que viajarán al extranjero durante las próximas Fiestas Patrias, el Ministerio de Relaciones Exteriores implementará un programa de apoyo consular con foco en las ciudades que concentran una mayor afluencia turística de connacionales en estas fechas.

Los lugares seleccionados son Florianópolis en Brasil, Orlando en Estados Unidos, Cancún en México y Punta Cana en República Dominicana.

Estas ciudades no cuentan con un consulado de Chile, por lo que funcionarios de los consulados en Porto Alegre, Miami, Ciudad de México y Santo Domingo, acompañados de un refuerzo que viajará desde Santiago, se trasladarán para apoyar a los connacionales.

Esto permitirá orientar y apoyar in situ, dentro de sus competencias, a quienes pierdan sus documentos, sufran accidentes, enfermedades, robos y asaltos, entre otras dificultades.

“Esta iniciativa permitirá extender el servicio que prestan los consulados, acercándose a los lugares donde se encontrarán nuestros compatriotas, evitando que deban desplazarse, muchas veces cientos de kilómetros a las ciudades sede de nuestros consulados, para recibir asistencia”, señaló el ministro de relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.

Agregó que este operativo “responde a una planificación proactiva de prevención y acompañamiento para anticiparse a una de las temporadas de mayor desplazamiento de turistas nacionales al extranjero, garantizando que puedan tener apoyo consular donde más lo necesitan”.

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